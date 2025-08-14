App herunterladen
Tipps, Tricks und Kalkulationen Altcoin-Mining im Vergleich: Die 5 besten Alternativen zu Bitcoin

Mit passendem Setup und richtiger Strategie kann sich Altcoin Mining 2025 noch lohnen. Welche Coins als Alternative zu Bitcoin dienen und worauf Hobby-Miner achten müssen.

Timur Yildiz
GPU-Mining-Rig mit mehreren Grafikkarten

Beitragsbild: Shutterstock

 | Altcoin-Mining kann sich lohnen – wenn man auf bestimmte Dinge achtet

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Altcoins 2025 die besten Mining-Alternativen zu Bitcoin sind
  • Wie sich die Mining-Ökonomie dieser Coins entwickelt hat und wo sie heute steht
  • Welche Hardware (ASIC, GPU oder CPU) für die einzelnen Projekte nötig ist
  • Wo sich Dual-Mining lohnt und welche Kombinationen am meisten Ertrag bringen
  • Warum der Strompreis oft wichtiger ist als die reine Hashrate

Bitcoin mag das Aushängeschild des Proof of Work bleiben – doch jenseits davon existiert eine bunte Welt an Altcoins, die weiterhin gemint werden können. Während einige Projekte längst fest in der Hand spezialisierter ASIC-Hardware sind, gibt es noch Nischen, in denen GPUs und sogar CPUs konkurrenzfähig bleiben. Dieser Überblick zeigt, welche Coins 2025 im Fokus stehen, wie sich ihre Mining-Ökonomie entwickelt hat und wo sich der Einstieg – je nach Hardware – noch lohnen kann. Dabei reicht das Spektrum von klassischen Dauerläufern wie Litecoin, Ethereum Classic und Dogecoin über technologische Vorreiter wie Kaspa bis hin zu Privacy- und Community-Coins wie Monero.

