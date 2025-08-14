Mit passendem Setup und richtiger Strategie kann sich Altcoin Mining 2025 noch lohnen. Welche Coins als Alternative zu Bitcoin dienen und worauf Hobby-Miner achten müssen.

Altcoin-Mining im Vergleich: Die 5 besten Alternativen zu Bitcoin

Altcoin-Mining im Vergleich: Die 5 besten Alternativen zu Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du: Welche Altcoins 2025 die besten Mining-Alternativen zu Bitcoin sind

Wie sich die Mining-Ökonomie dieser Coins entwickelt hat und wo sie heute steht

Welche Hardware (ASIC, GPU oder CPU) für die einzelnen Projekte nötig ist

Wo sich Dual-Mining lohnt und welche Kombinationen am meisten Ertrag bringen

Warum der Strompreis oft wichtiger ist als die reine Hashrate

Bitcoin mag das Aushängeschild des Proof of Work bleiben – doch jenseits davon existiert eine bunte Welt an Altcoins, die weiterhin gemint werden können. Während einige Projekte längst fest in der Hand spezialisierter ASIC-Hardware sind, gibt es noch Nischen, in denen GPUs und sogar CPUs konkurrenzfähig bleiben. Dieser Überblick zeigt, welche Coins 2025 im Fokus stehen, wie sich ihre Mining-Ökonomie entwickelt hat und wo sich der Einstieg – je nach Hardware – noch lohnen kann. Dabei reicht das Spektrum von klassischen Dauerläufern wie Litecoin, Ethereum Classic und Dogecoin über technologische Vorreiter wie Kaspa bis hin zu Privacy- und Community-Coins wie Monero.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.