Ethereum Classic (ETC) hält sich trotz schwieriger Vergangenheit wacker in den Top 100. Zeit, ihn unter die Lupe zu nehmen.

Ethereum Classic (ETC) – So funktioniert der alte Ether

Ethereum Classic (ETC) – So funktioniert der alte Ether

Wir schreiben das Jahr 2016. Bitcoin dümpelt irgendwo zwischen 400 und 500 US-Dollar umher, während Ethereum gerade einmal ein Jahr alt ist. Vitalik Buterin steckt noch in den Kinderschuhen.

Die Idee scheint revolutionär: Die Gründung einer dezentralen autonomen Organisation für Investmentzwecke, kurz: The DAO, soll ein ganz großes Ding werden. Doch daraus wurde nichts.

Du willst mehr über ETC erfahren? Dann schau dir den passenden BTC-ECHO ACADEMY Basics Eintrag an!

Wie The DAO grandios scheiterte

The DAO konnte innerhalb kurzer Zeit 150 Millionen US-Dollar von über 11.000 Investoren einsammeln. Es handelte sich dabei um eines der ersten und bis dahin erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte auf Ethereum-Basis, von ICOs war bis dahin noch lange nicht die Rede. Es dauerte keine drei Monate, bis der Knall kam. Ein Unbekannter entdeckte eine Schwachstelle im Smart Contract, nutzte ihn aus und entwendete 60 Millionen US-Dollar an ETH.

Von Ethereum zu Ethereum Classic

Der Vorfall erschütterte die noch junge Ethereum-Community. Kein Wunder, schließlich steckten schätzungsweise 14 Prozent des gesamten Ether-Bestandes im Projekt.

Unter großer Uneinigkeit kam es letzten Endes zum Chain Split. Bei einer solchen Aufspaltung, auch Hard Fork genannt, werden die Spielregeln in einer Blockchain geändert und es kommt zu einer zweiten, neuen Blockchain. Die Ethereum Foundation hat eine neue Version des Ethereum Mainnets geschaffen, eine neue Version der Blockchain, die den großen Hack ausblendete. Sie lief fortan weiter als Ethereum.

Die alte Chain wurde fortan in Ethereum Classic umbenannt. Wer zuvor Ether (ETH) gehalten hatte, hatte nun die selbe Menge an Ether Classic (ETC) in der Wallet.

Du willst mehr über ETC erfahren? Dann schau dir den passenden BTC-ECHO ACADEMY Basics Eintrag an!

Alles beim Alten?

Welche Blockchain sich am Ende durchsetzte, ist im Krypto-Space bekannt. Die Ethereum Foundation samt Leitfigur Vitalik Buterin stellte sich hinter die neue Ethereum-Version, die bis heute die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist.

Doch auch Ethereum Classic konnte offenbar einige alteingesessene Blockchainer und Investoren hinter sich versammeln. So hielt sich die Kryptowährung größtenteils wacker in den Top 100 der Coins und ließ sich nie gänzlich verdrängen.