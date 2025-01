Am Krypto-Markt spielen Privacy Coins wie Monero kaum mehr eine Rolle. Auf Kursgewinne wird man wohl auch weiterhin vergebens warten.

In diesem Artikel erfährst du: Wie es um die Zukunft der Privacy Coins steht

Weshalb der Handel mit Monero kaum mehr möglich ist

Warum Privacy Coins als Investment ausgedient haben

Wie sich der Krypto-Markt doch wandelt. Privacy Coins waren anfangs noch ziemlich angesagt, fristen inzwischen aber ein Dasein als Ladenhüter. Dazu trägt auch die dieses Jahr in Kraft getretene europäische Krypto-Regulierung MiCA bei, die den Handel mit Monero und Co. praktisch unmöglich macht. Große Handelsplätze haben die Coins längst aus ihrem Portfolio genommen. Aus Anlegersicht ist es wohl an der Zeit, es ihnen gleichzutun. Denn vielversprechend sieht die Zukunft der Privacy Coins nicht gerade aus.

