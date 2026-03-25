Ein möglicher Iran-Deal sorgt für Bewegung an den Märkten. Bitcoin hält sich über 70.000 US-Dollar, doch die Unsicherheit bleibt hoch. Steht der Krypto-Markt vor der nächsten Richtungsentscheidung?

Der Bitcoin-Kurs liegt aktuell bei rund 71.000 US-Dollar, auf Tagesbasis ergibt sich ein leichtes Plus. Im Wochenvergleich steht dennoch ein Minus von mehr als vier Prozent. Auslöser waren starke Kursschwankungen nach geopolitischen Eskalationen und kurzfristigen Liquidationen.

Neue Hoffnung kommt nun aus Washington: Ein 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Konflikts wurde laut Berichten über Pakistan an Teheran übermittelt. Parallel dazu steht eine mögliche Waffenruhe im Raum. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, man spreche mit den “richtigen Leuten” in Iran. Die Märkte reagieren unmittelbar: Ölpreise fallen deutlich, Aktienmärkte legen zu und der US-Dollar gibt nach.

Der Ölpreis ist wieder gefallen I Quelle: tradingeconomics.com

Der Rückgang des Ölpreises auf etwa 100 US-Dollar gilt als wichtiges Signal für Investoren. Sinkende Energiepreise könnten den Inflationsdruck verringern. Das wiederum erhöht die Chancen, dass die US-Notenbank auf weitere Zinserhöhungen verzichtet. Risikoanlagen wie Kryptowährungen profitieren in einem solchen Umfeld.

Steigt der Bitcoin-Kurs jetzt auf über 75.000 US-Dollar?

Bitcoin zeigt sich bislang widerstandsfähig. Der Kurs hält sich seit mehreren Tagen oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar. Eine klare Aufwärtsdynamik bleibt allerdings aus. Geht es nach dem Analysehaus Wintermute, könnte aber bald eine Entlastung folgen. Demnach könnte BTC die Widerstandszone zwischen 74.000 und 76.000 US-Dollar testen, sollte sich der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder normalisieren und sich die Ölpreise bei etwa 100 US-Dollar stabilisieren.

Altcoins entwickeln sich schwächer: Ethereum, XRP und andere große Coins liegen auf Wochensicht noch immer im Minus. Entscheidend wird nun die politische Entwicklung. Ob der vorgelegte Plan tatsächlich zu einer Waffenruhe führt oder schnell wieder verworfen wird, dürfte kurzfristig den Takt an den Märkten vorgeben.

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Zudem erwarten Investoren neue Impulse durch Inflationserwartungen und US-Verbrauchervertrauen zum Wochenschluss. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

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