Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die Entwicklungen am Persischen Golf ließen die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten in der Vorwoche einbrechen. Insbesondere die Indizes in Europa korrigierten deutlich. Auch der US-Aktienmarkt legte den Rückwärtsgang ein. Der Technologie-Index Nasdaq100 schloss rund zwei Prozent leichter auf einem neuen Jahrestief. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) verlor mehr als fünf Prozent an Wert bei rund 68.000 US-Dollar und gab seine Vorwochengewinne wieder ab. Mit Blick auf die Top-10 Altcoins konnte sich lediglich Tron (TRX) dem Trend gen Süden entziehen und stieg um fünf Prozent gen Norden. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Eröffnet wird die vierte Handelswoche im März von den neusten Vorabzahlen der US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor. Am Donnerstag folgt die Veröffentlichung der aktuellen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe. Zum Wochenschluss am Freitag präsentiert die Universität Michigan die finalen Daten zum Verbrauchervertrauen sowie den Inflationserwartungen der US-Privathaushalte. Anleger dürften in Anbetracht der Ereignisse im Iran-Konflikt vor allem auf die Entwicklungen im Nahen Osten schauen. Volatile Bewegungen sind weiterhin einzuplanen.

US-Einkaufsmanagerindizes zum Wochenbeginn

Dienstag, 24. März 2026: Um 14:45 Uhr (MEZ) schauen Anleger auf die Vorprognosen des ISM-Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Für den Monat März rechnen die Analysten in ihrer Vorabschätzung mit einer weiteren Aufhellung. Im Vormonat hatte sich die Einschätzung der befragten Einkaufsmanager wider Erwarten deutlich verbessert und indiziert mit 51,6 weiterhin ein leichtes Wachstum der US-Industrie.

Für den Handelsmonat März prognostizieren die Experten einen Wert von 50,2. Sollte der Einkaufsmanagerindex die Prognose treffen oder sogar verfehlen und unter den Schwellenwert von 50,0 abrutschen, wäre das ein deutliches Zeichen für eine zunehmende Schwäche der US-Industrieproduktion. In der Folge könnten die Aktienkurse und auch der Krypto-Markt mit Kursabschlägen reagieren. Kann sich der Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe hingegen weiter erholen und die Industrieproduktion indiziert anhaltendes Wachstum, wäre das ein positives Zeichen aus der US-Wirtschaft, welches in steigenden Kursen am Aktienmarkt sowie bei Bitcoin und den Altcoins resultieren könnte.

Zeitgleich wird das Vorabergebnis des ISM-Einkaufsmanagerindex (EMI) für den US-Dienstleistungsbereich im Monat März vorgelegt. Zuletzt waren die Zahlen mit 51,7 den zweiten Monat infolge gefallen, indizieren jedoch weiterhin ein leichtes Wachstum im US-Dienstleistungssektor. Für den aktuellen Handelsmonat prognostizieren die Analysten ein Rückgang auf 50,4. Sollte der erwartete Wert lediglich erreicht oder sogar verfehlt werden, könnte es in einer Erstreaktion zu vermehrten Verkäufen am Aktienmarkt kommen.

Insbesondere starke Abweichungen von den Prognosen dürften auch am Krypto-Markt volatilere Marktreaktionen hervorrufen. Wird die Vorabprognose hingegen signifikant übertroffen werden und das Wachstum des Sektors gewinnt wieder an Geschwindigkeit, wäre dies ein wichtiges Signal für die dienstleistungsorientierte US-Wirtschaft. Anleger sollten gute Zahlen aus dem Dienstleistungssektor positiv bewerten, wovon auch risikobehaftete Assetklassen wie Bitcoin profitieren könnten.

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Erstanträge auf Arbeitslosengeld am Donnerstag

Donnerstag, 26. März 2026: Um 13:30 Uhr (MEZ) werden die neusten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA veröffentlicht. In der Vorwoche lag die Zahl mit 205.000 neuen Anträgen die fünfte Woche unter den Erwartungen von zuletzt 215.000 Erstanträgen, was auf eine Stabilisierung des US-Arbeitsmarktes hindeutet. Für die aktuelle Woche prognostizieren die Analysten einen leichten Anstieg auf 210.000 neue Arbeitslosenanträgen. Es bleibt abzuwarten, ob der anhaltende Rückgang der Antragssteller durch die letzten Handelswochen bestätigt wird oder ob die Zahl wieder zugenommen hat. Vorstellbar wären vermehrte Gewinnmitnahmen bei einem deutlichen Anstieg der Erstanträge und eine positive Entwicklung am US-Aktienmarkt bei einem anhaltenden Rückgang der Anzahl von gemeldeten Erstanträgen.

Inflationserwartungen und US-Verbrauchervertrauen zum Wochenschluss

Um 16:00 Uhr (MEZ) werden finale Daten zur Inflationserwartung von US-Privathaushalten für den laufenden Handelsmonat März veröffentlicht. Die Inflationserwartungen beschreiben die von US-Konsumenten erwartete prozentuale Preisveränderung für Waren und Dienstleistungen in den kommenden 12 Handelsmonaten. Die Vorabzahlen lagen mit 3,4 Prozent leicht unterhalb des Vormonatswerts von 3,5 Prozent.

Die Angst vor höheren Preisen könnte jedoch im Zuge des militärischen Konflikts im Persischen Golf in den letzten Wochen wieder zugenommen haben. Bestätigen die finalen Zahlen eine steigende Angst vor zunehmenden Verbraucherpreisen in den kommenden 12 Handelswochen, dürften der US-Aktienmarkt sowie auch der Krypto-Sektor bearish reagieren. Sollte die Vorabprognose hingegen bestätigt oder sogar unterboten werden, dürften die Finanzmärkte die Handelswoche positiv beenden.

Gleichzeitig präsentiert die Universität Michigan die finalen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen der Privathaushalte für die kommenden 12 Monate. Die am 13. März präsentierten Vorabzahlen zum US-Verbrauchervertrauen im März lagen mit 55,5 zwar leicht über der Erwartungen, jedoch unterhalb der finalen Zahlen von 56,6 aus dem Vormonat. Bestätigen sich die Vorabdaten, wäre das ein erneuter Rückgang und könnte darauf hindeuten, dass sich das Verbrauchervertrauen nach einer Erholung zu Jahresbeginn wieder eintrüben würde.

Ein zurückgehendes Verbrauchervertrauen könnte den US-Finanzmarkt und in der Folge auch den Krypto-Sektor belasten. Sollten die Vorabschätzungen hingegen deutlich übertroffen werden und die Stimmung unter den US-Privathaushalten sogar über dem Vormonatswert liegen, könnte dieses für eine Stabilisierung des Aktienmarktes und auch des Krypto-Sektors sorgen.

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