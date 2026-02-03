- Die US-Märkte öffnen und Krypto zieht es wieder nach unten. Bitcoin verliert rund 7 Prozent und fällt unter die gerade erst erkämpfte Marke von 75.000 US-Dollar. Andere große Kryptowährungen fallen sogar noch stärker, teilweise über 10 Prozent. Der Fear & Greed-Index ist wieder bei rund 17 Punkten, also kurz vor extremer Angst.
- Auch am Aktienmarkt kracht es heftig. PayPal fällt um 20 Prozent, Zalando um 11 Prozent, Nvidia um 5 Prozent. Der S&P 500 verliert um rund 1,2 Prozentpunkte. Das bedeutet, dass aktuell wieder ein Abverkauf von Risiko am Markt stattfindet.
- Dafür spricht auch, dass sich die Kurse von Edelmetallen wie Gold und Silber erholen. Beide legen um rund 5 Prozent zu. Vor wenigen Tagen kam es zu einem historischen Crash. Silber erlebte den größten Abverkauf seiner Geschichte. Auch Gold geriet unter die Räder.
- Alex Thorn, Head of Research bei Galaxy Digital, identifiziert eine signifikante Angebotslücke bei Bitcoin in den On-Chain-Daten zwischen 82.000 und 70.000 US-Dollar. Als potenzielle Zielzone nennt Thorn den Bereich zwischen 56.000 und 59.000 US-Dollar, was dem Realised Price entspricht.
- Die Gründe für die aktuellen Tumulte an den Märkten bleiben gleich. Die US-Regierung befindet sich in einem teilartigen Shutdown. Erholung wird erst mit einem neuen Beschluss zum 13. Februar erwartet. Die zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Teheran belasten das Sentiment zusätzlich.
