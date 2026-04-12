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Bitcoin fällt nach Iran-Gesprächen – halten die 70.000 US-Dollar?

Die gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und Iran belasten den Krypto-Markt. Bitcoin rutscht wieder in Richtung 70.000 US-Dollar.

Moritz Draht
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Vizepräsident JD Vance (links) unterhält sich mit dem pakistanischen Oberbefehlshaber der Streitkräfte und Generalstabschef der Armee, Feldmarschall Asim Munir (rechts), sowie dem pakistanischen Vizepremierminister und Außenminister Mohammad Ishaq Dar (Mitte), bevor er nach Gesprächen über den Iran in Islamabad, Pakistan, am Sonntag, dem 12. April 2026, an Bord der Air Force Two geht

Beitragsbild: picture alliance

 | Bitcoin fällt nach gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und Iran wieder zurück

Bitcoin ist in der Nacht auf Sonntag unter Druck geraten, nachdem die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran in Islamabad nach 21 Stunden ohne Einigung beendet wurden. US-Vizepräsident JD Vance bestätigte am Samstag, dass Iran zentrale Forderungen der USA, darunter den Verzicht auf ein Atomprogramm, nicht akzeptiert habe.

Der Bitcoin-Kurs fiel daraufhin von rund 73.500 US-Dollar auf ein Tagestief bei etwa 71.500 US-Dollar und notierte zuletzt bei rund 71.700 US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von rund 1,8 Prozent binnen 24 Stunden. Ethereum gab um etwa 2 Prozent auf rund 2.220 US-Dollar nach, XRP fiel auf 1,33 US-Dollar, Solana auf etwa 82 US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung sank laut CoinMarketCap um rund 1,7 Prozent.

Krypto-Markt wieder im Rückwärtsgang?

Damit wurde die Kursbewegung der Vorwoche nahezu vollständig neutralisiert. Am 7. April hatte eine kurzfristige Waffenruhe zwischen den USA und Iran Bitcoin innerhalb von zwölf Stunden von 68.500 auf 72.700 US-Dollar steigen lassen. Laut Coinglass wurden dabei Positionen im Volumen von 595 Millionen US-Dollar liquidiert, davon 427 Millionen US-Dollar auf der Short-Seite.

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Im Altcoin-Segment zeigt sich derzeit ein gemischtes Bild. Privacy-Coins und einzelne KI-Token halten sich im Gegensatz zum breiteren Markt stabil. Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 16 Punkten und signalisiert damit weiterhin “extreme Fear”. Die Bitcoin–Dominanz bleibt mit 57 Prozent unverändert. Daten von Coinglass zufolge könnten bei weiter fallenden Kursen gehebelte Long-Positionen im Umfang von rund 927 Millionen US-Dollar automatisch geschlossen werden, sofern Bitcoin in Richtung 65.600 US-Dollar fällt. Dies würde zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen und die Abwärtsbewegung verstärken.

Bitcoin und viele weitere Kryptowährungen lassen sich über die Krypto-Börse Coinbase handeln. Neukunden erhalten derzeit 30 Euro in Bitcoin, wenn sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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