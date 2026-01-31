App herunterladen
Fast 8,5 Milliarden US-Dollar 

Bitcoin und Ethereum: Jetzt kommt der nächste Negativrekord

Die Hiobsbotschaften am Krypto-Markt reißen nicht ab. Jetzt trifft es die Lieblinge der Wall Street, die Bitcoin und Ethereum ETFs

Daniel Hoppmann
Bitcoin-Kurs81,080.00 $-2.62 %
Eine Bitcoin-Münze steht vor dem Logo von BlackRock.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch bei den Krypto-ETFs herrscht Krisenstimmung
  • Die Krypto Spot ETFs in den USA haben einen neuen Negativrekord aufgestellt. Wie aus Daten von DefiLlama hervorgeht, verzeichneten die Indexfonds um Bitcoin, Ethereum und Co. den dritten Monat in Folge Abflüsse – ein Novum.
  • In dem Zeitraum flossen insgesamt fast 8,5 Milliarden US-Dollar aus der Wall Street. Den Löwenanteil markierte hier der Oktober mit knapp 5 Milliarden US-Dollar an Outflows, an dem Bitcoin von 124.000 auf zeitweise unter 105.000 US-Dollar gefallen war.
  • Die letzten Tage waren dabei nochmal besonders verheerend. Am Donnerstag und Freitag zogen Anleger allein aus den BTC ETFs etwas über 1,3 Milliarden US-Dollar ab. Hier entfielen allein 845 Millionen US-Dollar auf BlackRocks IBIT.
  • Ethereum kam im gleichen Zeitraum auf Outflows in Höhe von knapp 400 Millionen US-Dollar. XRP konnte nach den Rekordabflüssen am Donnerstag wieder leicht zulegen.
  • Derweil bleibt das allgemeine Sentiment weiter angespannt. Nach den heftigen Kurseinbrüchen bei Bitcoin, aber auch Edelmetallen wie Gold oder Silber, halten sich Anleger eher zurück. Der Fear and Greed Index verharrt weiterhin auf “extremer Angst” bei 20 Punkten.

Wer den Kauf von physischen Bitcoin bevorzugt, der wird auf Coinbase fündig. Wer als Neukunde 30 Euro investiert, erhält 30 Euro in BTC geschenkt.

