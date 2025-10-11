App herunterladen
Jetzt scannen
Größte Liquidationswelle der Geschichte? Krypto-Kollaps: Bitcoin crasht auf unter 105.000 US-Dollar

Nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle gegen China ankündigt, kommt es auf dem Krypto-Markt zu einer historischen Liquidationswelle.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs113,151.00 $-7.06 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin und Co. rutschten am Freitagabend in den tiefroten Bereich
  • US-Präsident Donald Trump kündigte am Freitag zusätzliche Zölle gegen China in Höhe von 100 Prozent an, was den Preis von Bitcoin zeitweise bis weit unter 110.000 US-Dollar fallen ließ. Bei anderen Krypto-Assets kam es sogar noch zu wesentlich größeren Turbulenzen.
  • Der US-Präsident sagte, die Zölle seien eine Reaktion auf den Versuch Chinas, Exportbeschränkungen für Seltene Erden einzuführen. Diese sind für die Herstellung von Computerchips entscheidend.
  • Trump schrieb auf Truth Social: “Wir haben gerade erfahren, dass China eine außerordentlich aggressive Position zum Thema Handel eingenommen hat, indem es einen extrem feindseligen Brief versendet hat, in dem es erklärte, dass es mit Wirkung vom 1. November 2025 weitreichende Exportkontrollen für praktisch jedes Produkt, das es herstellt, einführen wird.”
  • Auf Binance fiel der Bitcoin-Kurs daraufhin auf bis zu 102.000 US-Dollar, bei Coinbase erreichte er ein Intraday-Tief von 107.000 US-Dollar. Bei manchen Exchanges für Perpetual Futures soll Bitcoin sogar auf unter 100.000 US-Dollar gekracht sein.
  • Ethereum rutschte auf rund 3.500 US-Dollar ab, konnte sich jedoch bereits wieder auf knapp 3.900 US-Dollar erholen.
  • Daten von CoinGlass zeigen, dass in den letzten 24 Stunden insgesamt 9,40 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen liquidiert wurden, wobei 7,15 Milliarden US-Dollar gehebelte Long-Positionen waren.
  • Einige Altcoins kollabierten in der Folge um über 80 Prozent. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Bitcoin wieder bei über 114.000 US-Dollar.
  • Währenddessen machen auch Gerüchte um den Kollaps eines großen Market Makers oder einer Exchange die Runde.
  • Möchtest du Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
Quellen

