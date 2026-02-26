App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € Startbonus sichern
Handle sicher bei dem Krypto Partner des DFB
2.43 T $
Hyperliquid-Kurs28.01 $-2.89%
Bitcoin-Kurs66,859.00 $-3.48%
Ethereum-Kurs1,986.44 $-4.31%
XRP-Kurs1.39 $-5.72%
BNB-Kurs616.35 $-2.67%
Solana-Kurs84.75 $-4.27%
TRON-Kurs0.285085 $0.00%
Dogecoin-Kurs0.095773 $-7.12%
Cardano-Kurs0.283698 $-4.44%
Zcash-Kurs236.45 $-7.23%
Chainlink-Kurs8.89 $-6.10%
Nach fünf Pleitewochen 

Bitcoin-ETFs drehen wieder ins Plus – Kurs klettert nach oben

Mit ETF-Zuflüssen von über einer halben Milliarde US-Dollar melden sich institutionelle Investoren wieder zurück. Der Bitcoin-Kurs zieht parallel an.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs66,859.00 $-3.48 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze vor einem Charthintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-ETFs verzeichnen erstmals seit fünf Wochen wieder deutliche Nettozuflüsse
  • Erstmals seit Anfang Februar verzeichnen die Bitcoin Spot ETFs wieder Zuflüsse in Höhe von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar. Am Mittwoch summierten sich die Nettozuflüsse laut Daten von SoSoValue auf 506,5 Millionen US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs kletterte zeitgleich über die Marke von 68.000 US-Dollar.
  • Auf Wochensicht summieren sich die Zuflüsse damit auf 560,4 Millionen US-Dollar. Zuvor hatten die Bitcoin-Fonds fünf Wochen in Folge Nettoabflüsse verzeichnet, die sich insgesamt auf 3,8 Milliarden US-Dollar beliefen.
  • Den größten Anteil an den jüngsten Zuflüssen verzeichnete der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock mit 297,4 Millionen US-Dollar. Es folgten der Bitwise Bitcoin ETF mit 39,4 Millionen US-Dollar sowie der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mit 30,1 Millionen US-Dollar. Das gesamte Handelsvolumen lag bei über 4,3 Milliarden US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 9. Februar.
  • Der Bitcoin-Kurs hat sich am Mittwochabend mit einem Wochenhoch knapp unter der 70.000-Dollar-Marke deutlich zurückgemeldet. Welche Chartziele für Anleger in den kommenden Wochen relevant werden, lest ihr hier: Bitcoin-KursWarum die Krypto-Leitwährung weiter unter Druck steht

Bitcoin und zahlreiche weitere Krypto-Assets sind über die Krypto-Börse Coinbase erhältlich. Neukunden erhalten 30 Euro in Bitcoin, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.

Empfohlenes Video
Wer drückt Bitcoin noch nach unten?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mann im Anzug mit grauem Bart steht links im Vordergrund. Rechts ist eine goldene Ripple-Münze (XRP) zu sehen. Im grünen Hintergrund verlaufen steigende Krypto-Charts mit Pfeilen nach oben. Symbolbild für XRP, Krypto-Markt und steigende Kurse.
Ripple-AusblickXRP-Prognose 2030: Zwischen 10, 100 und 1.000 US-Dollar – was ist realistisch?
Das Bild zeigt ein Bitcoin-Münze auf Euro Scheinen
Praxisleitfaden für AnlegerSo entscheiden Haltefrist und Timing über deine Krypto-Steuerlast
Eine glänzende Solana-Kryptowährungsmünze ruht auf einer Oberfläche, mit einer unscharfen Finanzgrafik im Hintergrund.
KursanalyseSolana-Prognose: Drehen die Bullen den Spieß um?
​​Stable
0.034042 $
14.22%
pippin
0.839719 $
13.18%
Decred
31.76 $
10.86%
MemeCore
1.43 $
5.17%
Canton
0.170324 $
4.20%
Mantle
0.632356 $
1.18%
Ondo US Dollar Yield
1.12 $
1.16%
XDC Network
0.034787 $
0.16%
Global Dollar
1.00 $
0.02%
Circle USYC
1.12 $
0.01%
Pepe
0.000004 $
-12.55%
Cosmos Hub
1.83 $
-11.35%
Aave
111.22 $
-9.51%
Pump.fun
0.001736 $
-9.37%
Filecoin
0.987424 $
-8.45%
Uniswap
3.74 $
-8.33%
Bonk
0.000006 $
-7.71%
Sui
0.912711 $
-7.36%
Zcash
236.45 $
-7.23%
Dogecoin
0.095773 $
-7.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren