Mit ETF-Zuflüssen von über einer halben Milliarde US-Dollar melden sich institutionelle Investoren wieder zurück. Der Bitcoin-Kurs zieht parallel an.

Bitcoin-ETFs drehen wieder ins Plus – Kurs klettert nach oben

Nach fünf Pleitewochen

Erstmals seit Anfang Februar verzeichnen die Bitcoin Spot ETFs wieder Zuflüsse in Höhe von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar. Am Mittwoch summierten sich die Nettozuflüsse laut Daten von SoSoValue auf 506,5 Millionen US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs kletterte zeitgleich über die Marke von 68.000 US-Dollar.

Auf Wochensicht summieren sich die Zuflüsse damit auf 560,4 Millionen US-Dollar. Zuvor hatten die Bitcoin-Fonds fünf Wochen in Folge Nettoabflüsse verzeichnet, die sich insgesamt auf 3,8 Milliarden US-Dollar beliefen.

Den größten Anteil an den jüngsten Zuflüssen verzeichnete der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock mit 297,4 Millionen US-Dollar. Es folgten der Bitwise Bitcoin ETF mit 39,4 Millionen US-Dollar sowie der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mit 30,1 Millionen US-Dollar. Das gesamte Handelsvolumen lag bei über 4,3 Milliarden US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 9. Februar.

Der Bitcoin-Kurs hat sich am Mittwochabend mit einem Wochenhoch knapp unter der 70.000-Dollar-Marke deutlich zurückgemeldet. Welche Chartziele für Anleger in den kommenden Wochen relevant werden, lest ihr hier: Bitcoin-Kurs: Warum die Krypto-Leitwährung weiter unter Druck steht

