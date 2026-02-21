Fünfte Verlustwoche: Milliardenabflüsse bei Bitcoin-ETFs

- Spot Bitcoin ETFs verzeichnen die fünfte Woche in Folge Nettoabflüsse. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 3,8 Milliarden US-Dollar aus den Fonds abgezogen. Das geht aus aktuellen Daten von SoSoValue hervor.
- In der vergangenen Woche summierten sich die Abflüsse demnach auf 315,9 Millionen US-Dollar. Der stärkste Rückgang wurde in der Woche bis zum 30. Januar registriert, als 1,49 Milliarden US-Dollar aus den Produkten flossen. Einzelne positive Handelstage – darunter 88 Millionen US-Dollar Zufluss am Freitag – konnten den Abfluss nicht bremsen.
- Trotz der jüngsten Abflüsse belaufen sich die kumulierten Nettozuflüsse seit Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs auf rund 54,01 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Nettovermögen liegt bei etwa 85,31 Milliarden US-Dollar.
- Weshalb Bitcoin weiter in einer engen Tradingrrange verharrt und welche Chartziele für Anleger in den kommenden Wochen relevant werden, erfahrt ihr in der aktuellen Bitcoin-Kursanalyse: Warum die Krypto-Leitwährung weiter unter Druck steht
Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um bei Bitcoin oder anderen Krypto-Assets zuzuschlagen, kann dafür Coinbase nutzen. Neukunden erhalten hier 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.
Empfohlenes Video
Seltenes Bitcoin-Signal: Das übersehen gerade fast alle
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+