Fünfte Verlustwoche: Milliardenabflüsse bei Bitcoin-ETFs

Die Kapitalabflüsse bei den Bitcoin-ETFs reißen nicht ab. Binnen fünf Wochen fließen 3,8 Milliarden US-Dollar aus den Fonds.

Institutionelle Investoren ziehen sich zurück

Spot Bitcoin ETFs verzeichnen die fünfte Woche in Folge Nettoabflüsse. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 3,8 Milliarden US-Dollar aus den Fonds abgezogen. Das geht aus aktuellen Daten von SoSoValue hervor.

Gesamt-Nettozufluss in Bitcoin-Spot-ETFs | Quelle: SoSoValue

In der vergangenen Woche summierten sich die Abflüsse demnach auf 315,9 Millionen US-Dollar. Der stärkste Rückgang wurde in der Woche bis zum 30. Januar registriert, als 1,49 Milliarden US-Dollar aus den Produkten flossen. Einzelne positive Handelstage – darunter 88 Millionen US-Dollar Zufluss am Freitag – konnten den Abfluss nicht bremsen.

Trotz der jüngsten Abflüsse belaufen sich die kumulierten Nettozuflüsse seit Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs auf rund 54,01 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Nettovermögen liegt bei etwa 85,31 Milliarden US-Dollar.

