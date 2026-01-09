- US-amerikanische Bitcoin Spot ETFs verzeichneten am Donnerstag einen weiteren Tag mit Nettoabflüssen und setzten damit ihre Negativserie den dritten Tag in Folge fort. Laut Daten von SoSoValue verbuchten die Fonds am Donnerstag Nettoabflüsse in Höhe von 398,95 Millionen US-Dollar.
- Aus dem IBIT von BlackRock flossen 193,34 Millionen US-Dollar ab, während Fidelity Abflüsse von 120,5 Millionen US-Dollar verzeichnete. Auch die Fonds von Ark & 21Shares sowie Grayscale meldeten Nettoabflüsse. In den vergangenen drei Tagen haben rund 1,12 Milliarden US-Dollar die Bitcoin ETFs verlassen, womit die Nettozuflüsse der ersten Handelstage des Jahres fast vollständig wieder zunichtegemacht wurden.
- Spot Ethereum ETFs spiegelten ihre Bitcoin-Pendants wider und meldeten für Donnerstag Nettoabflüsse in Höhe von 159,17 Millionen US-Dollar. Der ETHA von BlackRock verzeichnete Abflüsse von 107,6 Millionen US-Dollar, während der ETHE von Grayscale ebenfalls ein Minus von 31,7 Millionen US-Dollar meldete.
- Währenddessen kehrten Spot XRP ETFs am Donnerstag mit Nettozuflüssen von 8,72 Millionen US-Dollar in den positiven Bereich zurück, nachdem sie am Mittwoch mit 40 Millionen US-Dollar ihren ersten täglichen Nettoabfluss seit der Einführung verzeichnet hatten. Spot Solana ETFs meldeten Zuflüsse von 13,64 Millionen US-Dollar und verlängerten damit ihre positive Serie auf acht Tage.
- Bei den anderen Krypto-ETFs bleibt es kurz nach Launch weiterhin sehr ruhig. Die Produkte auf Dogecoin, Chainlink und Co. verzeichnen in diesen Tagen, wenn überhaupt, nur minimale Zuflüsse.
