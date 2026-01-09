App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.18 T $
Bitcoin-Kurs90,365.00 $-0.21%
Ethereum-Kurs3,080.17 $-0.53%
XRP-Kurs2.09 $-1.42%
BNB-Kurs893.71 $0.90%
Solana-Kurs135.64 $-0.75%
TRON-Kurs0.298159 $1.22%
Dogecoin-Kurs0.139566 $-1.16%
Cardano-Kurs0.390979 $0.28%
Zcash-Kurs417.97 $-2.89%
Hyperliquid-Kurs25.00 $-2.73%
Chainlink-Kurs13.12 $-0.02%
Plötzliche Kehrtwende 

Massive ETF-Abflüsse bei Bitcoin und Ethereum setzen Krypto-Markt unter Druck

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt sorgen Krypto-ETFs nun bereits wieder für einen Rücksetzer bei Bitcoin, Ethereum und Co.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs90,365.00 $-0.21 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin- und Ethereum-Münze auf Tisch

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin und Ethereum verharren zum Start ins neue Jahr im Seitwärtsmodus
  • US-amerikanische Bitcoin Spot ETFs verzeichneten am Donnerstag einen weiteren Tag mit Nettoabflüssen und setzten damit ihre Negativserie den dritten Tag in Folge fort. Laut Daten von SoSoValue verbuchten die Fonds am Donnerstag Nettoabflüsse in Höhe von 398,95 Millionen US-Dollar.
  • Aus dem IBIT von BlackRock flossen 193,34 Millionen US-Dollar ab, während Fidelity Abflüsse von 120,5 Millionen US-Dollar verzeichnete. Auch die Fonds von Ark & 21Shares sowie Grayscale meldeten Nettoabflüsse. In den vergangenen drei Tagen haben rund 1,12 Milliarden US-Dollar die Bitcoin ETFs verlassen, womit die Nettozuflüsse der ersten Handelstage des Jahres fast vollständig wieder zunichtegemacht wurden.
  • Spot Ethereum ETFs spiegelten ihre Bitcoin-Pendants wider und meldeten für Donnerstag Nettoabflüsse in Höhe von 159,17 Millionen US-Dollar. Der ETHA von BlackRock verzeichnete Abflüsse von 107,6 Millionen US-Dollar, während der ETHE von Grayscale ebenfalls ein Minus von 31,7 Millionen US-Dollar meldete.
  • Währenddessen kehrten Spot XRP ETFs am Donnerstag mit Nettozuflüssen von 8,72 Millionen US-Dollar in den positiven Bereich zurück, nachdem sie am Mittwoch mit 40 Millionen US-Dollar ihren ersten täglichen Nettoabfluss seit der Einführung verzeichnet hatten. Spot Solana ETFs meldeten Zuflüsse von 13,64 Millionen US-Dollar und verlängerten damit ihre positive Serie auf acht Tage.
  • Bei den anderen Krypto-ETFs bleibt es kurz nach Launch weiterhin sehr ruhig. Die Produkte auf Dogecoin, Chainlink und Co. verzeichnen in diesen Tagen, wenn überhaupt, nur minimale Zuflüsse.
  • Möchtest du Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.
Empfohlenes Video
MicroStrategy bleibt im MSCI – Bitcoin & Altcoins vor dem nächsten Move?

Quelle

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze vor einem Kurschart
Bitcoin-AnalyseBitcoin-Kurs wackelt: Wale bringen neue Risiken ins Spiel
Eine Hand greift durch einen Stapel deutscher Steuerformulare – Symbolbild für die steigende Steuerlast bei Krypto-Investments.
Krypto in DACHNeue Krypto-Regel 2026: So bekommst du Ärger mit dem Finanzamt
Eine goldene Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der bunte Ethereum-Finanzcharts und -Grafiken anzeigt.
KursanalyseEthereum-Prognose: Warum der ETH-Kurs auf wackligen Beinen steht
POL (ex-MATIC)
0.152253 $
13.42%
Pump.fun
0.002400 $
11.24%
Cosmos Hub
2.62 $
9.66%
Render
2.28 $
5.29%
NEXO
0.985849 $
2.23%
Official Trump
5.44 $
1.85%
Internet Computer
3.18 $
1.41%
TRON
0.298159 $
1.22%
KuCoin
11.51 $
1.21%
Aave
164.78 $
1.18%
Midnight
0.066382 $
-10.15%
World Liberty Financial
0.164733 $
-6.93%
Toncoin
1.74 $
-6.91%
Provenance Blockchain
0.023967 $
-5.76%
Canton
0.127608 $
-4.66%
Rain
0.008396 $
-4.43%
Mantle
0.954670 $
-4.16%
Zcash
417.97 $
-2.89%
Hyperliquid
25.00 $
-2.73%
WhiteBIT Coin
54.95 $
-1.78%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren