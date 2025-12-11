Bitcoin Countdown: Fällt die 100.000-USD-Marke doch noch?

- Der Prognosemarkt Kalshi zeigt derzeit eine deutliche Skepsis gegenüber einem erneuten Kurssprung von Bitcoin. Laut den aktuellen Daten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Krypto-Leitwährung bis zum Jahresende die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar überschreitet, bei knapp 30 Prozent. Diese Einschätzung macht deutlich, dass Marktteilnehmer kurzfristig nicht von einer starken Jahresendrallye ausgehen.
- Erst im August erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch von rund 126.000 US-Dollar. Seit diesem Höchststand ist der Kurs jedoch deutlich zurückgegangen und ist zeitweise bis in den Bereich von 80.000 US-Dollar abgesackt. Auslöser hierfür war vor allem der anhaltende Handels- und Zollkonflikt zwischen den USA und China, der mehrfach zu starken Marktverwerfungen geführt hat.
- Kurzfristige Marktdynamiken scheinen weiterhin belastet zu sein. Unter anderem hat die Entscheidung der US-Notenbank über die Zinssenkungen nicht zu einer erhofften Krypto-Rallye geführt. Stattdessen verharrt der Markt zunehmend in einer vorsichtigen Grundhaltung, was sich deutlich in den Kalshi-Wetten widerspiegelt.
- Auch institutionelle Signale stützen diese Sichtweise: Die Käufe von Bitcoin Treasury-Unternehmen haben sich zuletzt deutlich verlangsamt, was mögliche kurzfristige Erholungsbewegungen zusätzlich erschwert. Dies ist ein Hinweis darauf, dass institutionelle Käufer vorübergehend an Dynamik verlieren.
- Ein Faktor bleibt dennoch stabil: Das Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) setzt seine regelmäßigen Käufe unvermindert fort. Anfang der Woche erweiterte Strategy seinen Bestand um 10.624 Bitcoin im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar und signalisiert damit weiterhin langfristigen Optimismus.
