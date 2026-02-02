- Der Krypto-Markt hat über das Wochenende deutlich nachgegeben, so auch Bitcoin. Auf Wochensicht verlor die größte Kryptowährung rund elf Prozent und notiert aktuell bei etwa 77.900 US-Dollar. Viele Anleger reagierten verunsichert, das Sentiment bleibt klar bearish.
- Ein Blick auf die Leserumfrage unterstreicht diese Zurückhaltung. In der Abstimmung entschieden sich 52 Prozent der Teilnehmer dafür, zunächst abzuwarten, während 42 Prozent angaben, den Rücksetzer zu kaufen. Das Ergebnis zeigt eine gespaltene, insgesamt aber vorsichtige Haltung gegenüber dem Markt.
- Zusätzlichen Druck erhielt Bitcoin durch deutliche Abflüsse aus den ETFs. Innerhalb einer Woche zogen Investoren rund 1,48 Milliarden US-Dollar aus den Produkten ab, was den Abwärtsdruck weiter verstärkte und das Vertrauen institutioneller Anleger kurzfristig belastete.
- Auch der Fear and Greed Index spiegelt die angespannte Lage wider. Mit einem aktuellen Wert von 13 befindet sich der Krypto-Markt klar im Bereich extremer Angst. Viele Marktteilnehmer warten nun auf ein neues Momentum und klare Impulse, bevor sie wieder stärker ins Risiko gehen.
- Als mögliche Auslöser für die jüngste Schwäche gelten geopolitische Risiken. Neben anhaltenden Unsicherheiten rund um Handelszölle sorgte zuletzt auch die drohende Eskalation zwischen den USA und dem Iran für Nervosität an den Märkten. Solche Entwicklungen führen häufig dazu, dass Investoren Risikoassets wie Bitcoin meiden und Liquidität aufbauen.
