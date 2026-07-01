Am Terminmarkt wetten immer mehr Händler auf einen weiteren Rückgang des Bitcoin-Kurses. Trotz der angespannten Lage steuern die globalen Aktienmärkte auf ein außergewöhnlich starkes Quartal zu.

Extreme Angst am Markt: Bitcoin-Bären erhöhen ihre Wetten um das 7-Fache

Extreme Angst am Markt: Bitcoin-Bären erhöhen ihre Wetten um das 7-Fache

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fällt wieder unter 60.000 US-Dollar, während der Altcoin-Markt gemischte Entwicklungen zeigt. â³

Short-Positionen auf Bitcoin steigen auf das Siebenfache, was die Marktstimmung weiter belastet. â³

Der Fear & Greed Index erreicht mit einem Wert von 17 ein extremes Angstniveau.

Aktienmärkte hingegen verzeichnen deutliche Gewinne, mit dem S&P 500 und Nasdaq 100 im Plus. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell wieder unter der Marke von 60.000 US-Dollar. Auf Tagessicht verbucht die Krypto-Leitwährung einen Rückgang von knapp einem Prozent. Auch am Altcoin-Markt gibt es Kursrückgänge, allerdings auch einige Coins, die wieder steigen konnten. Die Stimmung bleibt dennoch angespannt: Der Fear & Greed Index weist einen Wert von 17 auf – extreme Angst.

Bären setzen verstärkt auf fallende Bitcoin-Kurse

Nach Angaben des CoinMarketCap-Analysten 0xVL sind die Short-Positionen auf Bitcoin an den großen Börsen innerhalb kurzer Zeit auf das Siebenfache gestiegen. Gleichzeitig nehmen das Open Interest und die negativen Funding Rates zu. Das deutet darauf hin, dass sich viele Futures-Händler gegen weitere Kursverluste absichern oder auf einen Rückgang setzen.

Aber 0xVL warnt auch davor, die starke Konzentration auf dieses Szenario zu unterschätzen. Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Short-Positionen könne den Markt anfällig für einen Short Squeeze machen. Schon vergleichsweise geringe Spot-Käufe könnten demnach eine Kettenreaktion auslösen und Leerverkäufer zum Eindecken ihrer Positionen zwingen.

Aktienmärkte legen kräftig zu

An den Aktienmärkten scheint die Angst dagegen nicht vorhanden zu sein. Der S&P 500 liegt im zweiten Quartal 2026 bislang rund 14 Prozent im Plus und verzeichnet damit das beste Quartalsergebnis seit dem zweiten Quartal 2020. Seit der Erholung nach der Finanzkrise 2008 wäre es zugleich der zweithöchste Quartalsgewinn, wie Kobeissi Letter in einem X-Beitrag analysiert.

Q2 2026 has been a historic quarter:



The S&P 500 is up +14% so far this quarter, on track for its best quarterly performance since Q2 2020.



This would mark the 2nd-largest quarterly gain since the 2008 Financial Crisis recovery.



At the same time, the Nasdaq 100 is up +25%, on… pic.twitter.com/r3ZVtUyOes — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 30, 2026

Noch stärker präsentiert sich der Nasdaq 100 mit einem Plus von 25 Prozent. Der Technologieindex steuert auf das beste Quartal seit fünf Jahren und die zweitstärkste Quartalsperformance der vergangenen 25 Jahre zu. Auch weltweit ziehen die Aktienmärkte an: Der MSCI All-Country World Index (ACWI) gewinnt im zweiten Quartal bislang 13 Prozent und könnte das stärkste Quartal seit Ende 2020 abschließen.

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