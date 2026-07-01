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Extreme Angst am Markt: Bitcoin-Bären erhöhen ihre Wetten um das 7-Fache

Am Terminmarkt wetten immer mehr Händler auf einen weiteren Rückgang des Bitcoin-Kurses. Trotz der angespannten Lage steuern die globalen Aktienmärkte auf ein außergewöhnlich starkes Quartal zu.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt einen Bären und eine Bitcoin-Münze auf einem roten Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Bären wetten auf fallende Kurse

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell wieder unter der Marke von 60.000 US-Dollar. Auf Tagessicht verbucht die Krypto-Leitwährung einen Rückgang von knapp einem Prozent. Auch am Altcoin-Markt gibt es Kursrückgänge, allerdings auch einige Coins, die wieder steigen konnten. Die Stimmung bleibt dennoch angespannt: Der Fear & Greed Index weist einen Wert von 17 auf – extreme Angst.

Bären setzen verstärkt auf fallende Bitcoin-Kurse

Nach Angaben des CoinMarketCap-Analysten 0xVL sind die Short-Positionen auf Bitcoin an den großen Börsen innerhalb kurzer Zeit auf das Siebenfache gestiegen. Gleichzeitig nehmen das Open Interest und die negativen Funding Rates zu. Das deutet darauf hin, dass sich viele Futures-Händler gegen weitere Kursverluste absichern oder auf einen Rückgang setzen.

Aber 0xVL warnt auch davor, die starke Konzentration auf dieses Szenario zu unterschätzen. Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Short-Positionen könne den Markt anfällig für einen Short Squeeze machen. Schon vergleichsweise geringe Spot-Käufe könnten demnach eine Kettenreaktion auslösen und Leerverkäufer zum Eindecken ihrer Positionen zwingen.

Aktienmärkte legen kräftig zu

An den Aktienmärkten scheint die Angst dagegen nicht vorhanden zu sein. Der S&P 500 liegt im zweiten Quartal 2026 bislang rund 14 Prozent im Plus und verzeichnet damit das beste Quartalsergebnis seit dem zweiten Quartal 2020. Seit der Erholung nach der Finanzkrise 2008 wäre es zugleich der zweithöchste Quartalsgewinn, wie Kobeissi Letter in einem X-Beitrag analysiert.

Noch stärker präsentiert sich der Nasdaq 100 mit einem Plus von 25 Prozent. Der Technologieindex steuert auf das beste Quartal seit fünf Jahren und die zweitstärkste Quartalsperformance der vergangenen 25 Jahre zu. Auch weltweit ziehen die Aktienmärkte an: Der MSCI All-Country World Index (ACWI) gewinnt im zweiten Quartal bislang 13 Prozent und könnte das stärkste Quartal seit Ende 2020 abschließen.

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