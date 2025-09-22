App herunterladen
BTC-ECHO
BTC-ECHO-Umfrage Bitcoin-Anleger gespalten: Was die Fed-Entscheidung bedeutet

Profitiert Bitcoin von der Leitzinssenkung der US-Notenbank? Anleger sind gespalten, wie eine BTC-ECHO-Umfrage zeigt.

Dominic Döllel
Ein Mann im Anzug spricht an einem Podium mit Mikrofonen, das Emblem der Federal Reserve ist zu sehen, eine amerikanische Flagge ist im Hintergrund zu sehen, und Bitcoin wird während seiner Rede erwähnt.

Beitragsbild: picture alliance

 | Jerome Powell erklärt die Zinspolitik
  • Die US-Notenbank Fed hat vergangene Woche die Leitzinsen gesenkt. Analysten und Investoren waren sich über diesen Schritt bereits im Vorfeld einig und haben die Zinssenkung erwartet. Uneinig jedoch sind sich viele Investoren, wenn es um die Auswirkungen der Zinssenkung auf Bitcoin und Kryptowährungen geht. Das zeigt eine BTC-ECHO-Umfrage.
  • Von insgesamt 7.650 Teilnehmern halten 68 Prozent die Lockerung der US-Geldpolitik für bullish. 1.684 Teilnehmer sind jedoch anderer Meinung und erwarten bearishe Entwicklungen.
  • Ein Blick auf die Kurse verrät: Im Vorfeld – und einige Tage nach der Zinssenkung – ist der Bitcoin-Kurs gestiegen und notierte in der Spitze bei knapp 118.000 US-Dollar.
Ein Bitcoin-zu-USD-Kurs-Chart von Opinary zeigt einen starken Wertverlust am 22. September, der wahrscheinlich durch die Fed-Zinsen-Entscheidungen beeinflusst wurde, gefolgt von einer leichten Erholung bei 112,886.
Der Bitcoin ist wieder gefallen I Quelle: Tradingview
  • Zum heutigen Wochenstart ist das digitale Gold aber wieder gefallen und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei fast 113.000 US-Dollar.
  • Welche Kursmarken jetzt für Bitcoin wichtig werden, lest ihr hier: Bitcoin-Prognose: Wirkt die Fed-Entscheidung als Kurstreiber oder Bremsklotz?
  • Warum vor allem Solana Coins von der Zinssenkung profitieren könnten, haben BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck und BTC-ECHO-Chefredakteur Sven Wagenknecht im folgenden Video analysiert:
Empfohlenes Video
Fed-Entscheid: Warum diese Solana-Coins jetzt profitieren können!

