- Die US-Notenbank Fed hat vergangene Woche die Leitzinsen gesenkt. Analysten und Investoren waren sich über diesen Schritt bereits im Vorfeld einig und haben die Zinssenkung erwartet. Uneinig jedoch sind sich viele Investoren, wenn es um die Auswirkungen der Zinssenkung auf Bitcoin und Kryptowährungen geht. Das zeigt eine BTC-ECHO-Umfrage.
- Von insgesamt 7.650 Teilnehmern halten 68 Prozent die Lockerung der US-Geldpolitik für bullish. 1.684 Teilnehmer sind jedoch anderer Meinung und erwarten bearishe Entwicklungen.
- Ein Blick auf die Kurse verrät: Im Vorfeld – und einige Tage nach der Zinssenkung – ist der Bitcoin-Kurs gestiegen und notierte in der Spitze bei knapp 118.000 US-Dollar.
- Zum heutigen Wochenstart ist das digitale Gold aber wieder gefallen und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei fast 113.000 US-Dollar.
