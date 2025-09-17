In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Entwicklung des BTC-Kurses von der Leitzinsentscheidung abängig sein könnte
- Wieso auch eine Leitzinssenkung kurzfristig Gegenwind für Bitcoin bedeuten kann
- Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite in den nächsten Wochen relevant werden
Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich wenige Stunden vor der Leitzinsentscheidung in den USA bis in den Bereich um das letzte Zwischenhoch vom 22. August um 117.400 US-Dollar vorarbeiten. Ausgehend vom Monatstief erholte sich der Bitcoin-Kurs damit knapp zehn Prozent. Ob weiteres Kurspotenzial besteht und welche Chartmarken für eine anhaltende Aufwärtsbewegung relevant werden, bespricht diese Kursanalyse.
