- Bitcoin legt in den ersten Tagen des “Uptober” einen Raketenstart hin und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 122.500 US-Dollar.
- Am Abend des gestrigen 3. Oktober hat die Krypto-Leitwährung Kurs auf das Allzeithoch bei 124.500 US-Dollar genommen, ist anschließend aber wieder eingebrochen.
- Dank der Kursrallye ist BTC jetzt der siebtgrößte Vermögenswert weltweit, vor Amazon und nach Silber.
- Auch die Altcoins sind der explosionsartigen Entwicklung gefolgt und verbuchen auf Wochensicht deutliche Gewinne. Neben Ethereum, XRP und Co. sticht vor allem BNB hervor: Der Coin der Krypto-Börse Binance ist in den vergangenen sieben Tagen um 21 Prozent gestiegen.
- Besonders im Trend: Zcash. ZEC hat seit letzter Woche rund 136 Prozent zugelegt. Mehr dazu hier: Zcash: Deshalb explodiert der ZEC-Kurs.
- Grund für den Anstieg der letzten Tage ist unter anderem die Regierungskrise in den USA. Damit reagiert der Markt auffällig positiv auf den Beginn des Haushaltsstillstands in den Vereinigten Staaten. Laut Daten von Cointribune stieg der sogenannte Coinbase Premium Gap – also die Preisdifferenz zwischen dem Bitcoin-Kurs auf Coinbase und anderen großen Börsen – auf 91,86 US-Dollar. Das ist der höchste Wert seit März 2025.
- Der Krypto-Markt steigt aber auch aufgrund der sogenannten “Golden Week” in China. Dort begann am 1. Oktober eine nationale Feiertagsperiode, in der Märkte weitgehend geschlossen bleiben.
- Auch in Südkorea bleiben die Märkte über einen längeren Zeitraum geschlossen. Diese Feiertagskonstellation führt nach Daten von K33 Research regelmäßig zu einer geringeren Liquidität im asiatischen Handel.
- Welche Kursmarken für Bitcoin jetzt wichtig werden, lest ihr hier: Bitcoin-Kurs: Gibt der starke Monatsauftakt die Richtung vor?
