Der Bitcoin-Kurs kann sich in den letzten Handelstagen spürbar erholen. Ist das der Startschuss für den starken Handelsmonat Oktober? Das verrät der BTC-Chart.

Bitcoin-Kurs: Gibt der starke Monatsauftakt die Richtung vor?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Bitcoin-Kurs rechtzeitig zum statistisch starken Handelsmonat Oktober zurück in die Spur zu finden scheint

Warum erst ein neues Verlaufshoch weitere Kursaufschläge bedeuten dürfte

Welche Chartziele auf der Ober- und Unterseite in den kommenden vier Handelswochen relevant werden

Der Bitcoin-Kurs (BTC) erholt sich aktuell von seiner Schwäche der Vorwochen und kann seit Wochenbeginn um vier Prozentpunkte im Wert zulegen. Die Bullen scheinen in Erwartung eines historisch starken Handelsmonats Oktober rechtzeitig zur Stelle und nehmen das Vormonatshoch wieder in den Fokus. Folgende Kursziele müssen für einen Sprung in Richtung der Sommerhochs zurückerobert werden.

