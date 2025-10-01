App herunterladen
Kursanalyse Bitcoin-Kurs: Gibt der starke Monatsauftakt die Richtung vor?

Der Bitcoin-Kurs kann sich in den letzten Handelstagen spürbar erholen. Ist das der Startschuss für den starken Handelsmonat Oktober? Das verrät der BTC-Chart.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs117,872.00 $3.41 %
Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem grünen Finanzdiagramm, das den aktuellen Aufwärtstrend von Bitcoin verdeutlicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) scheint seine Kursschwäche der Vorwochen rechtzeitig zu Monatsbeginn abschütteln zu können

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso Bitcoin-Kurs rechtzeitig zum statistisch starken Handelsmonat Oktober zurück in die Spur zu finden scheint
  • Warum erst ein neues Verlaufshoch weitere Kursaufschläge bedeuten dürfte
  • Welche Chartziele auf der Ober- und Unterseite in den kommenden vier Handelswochen relevant werden

Der Bitcoin-Kurs (BTC) erholt sich aktuell von seiner Schwäche der Vorwochen und kann seit Wochenbeginn um vier Prozentpunkte im Wert zulegen. Die Bullen scheinen in Erwartung eines historisch starken Handelsmonats Oktober rechtzeitig zur Stelle und nehmen das Vormonatshoch wieder in den Fokus. Folgende Kursziele müssen für einen Sprung in Richtung der Sommerhochs zurückerobert werden.

