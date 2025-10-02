- Kaum ist es Oktober, Pardon: “Uptober”, rennt Bitcoin nordwärts. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert das digitale Gold bei 118.640 US-Dollar – 3,4 Prozent Zugewinn binnen 24 Stunden.
- Auch die Altcoins legen teils kräftig zu. Solana (SOL) erlebt im Zuge der Spekulationen um den möglichen baldigen Start des ersten Solana-ETFs grüne Tage und legt beachtliche 7,1 Prozent innerhalb eines Tages zu. Bei Dogecoin (DOGE) schlägt gar ein Kursgewinn von 8,5 Prozent zu Buche.
- Die Kursgewinne an den Kryptomärkten gehen mit einer beachtlichen Liquiditätsschwemme einher. Whale Alert berichtet etwa, dass Tether in den frühen Morgenstunden eine Milliarde USDT gemintet hat – dieses Geld dürfte für Investitionen in den Kryptosektor vorgesehen sein.
- Auch die Bitcoin-Treasury-Unternehmen halten ein immer größeres Stück vom Kuchen – und treiben so die Kurse. Insgesamt 858.000 BTC sind in den Händen von Strategy, MARA und Co. Am gestrigen Mittwoch, dem 1. Oktober, berichtete BTC-ECHO über die Akquise von über 5.000 neuen BTC durch das Unternehmen Metaplanet.
- Auch die Bitcoin-ETFs drehen wieder auf. Am gestrigen Mittwoch nahmen die Indexfonds von BlackRock, Bitwise und Co. 270 Millionen US-Dollar an Bitcoin vom Tisch.
- Weitere Höchststände sind angesichts der massiven Nachfrage von institutionellen Anlegerinnen und Anlegern jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Zum BTC-Allzeithoch fehlen noch 4,6 Prozent.
