Marktupdate Bitcoin im Bullenmodus: Nächste Station, Allzeithoch?

Bitcoin durchbricht über Nacht die Marke von 118.000 US-Dollar. Zum Allzeithoch fehlen jetzt nur noch 4,6 Prozent.

David Scheider
Bitcoin-Kurs118,662.00 $3.13 %
Ein Stapel Bitcoin-Münzen wird vor einem grünen Finanzchart mit einer aufsteigenden Bitcoin-Trendlinie gezeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin startet bullish in den Oktober
  • Kaum ist es Oktober, Pardon: “Uptober”, rennt Bitcoin nordwärts. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert das digitale Gold bei 118.640 US-Dollar – 3,4 Prozent Zugewinn binnen 24 Stunden.
  • Auch die Altcoins legen teils kräftig zu. Solana (SOL) erlebt im Zuge der Spekulationen um den möglichen baldigen Start des ersten Solana-ETFs grüne Tage und legt beachtliche 7,1 Prozent innerhalb eines Tages zu. Bei Dogecoin (DOGE) schlägt gar ein Kursgewinn von 8,5 Prozent zu Buche.
  • Die Kursgewinne an den Kryptomärkten gehen mit einer beachtlichen Liquiditätsschwemme einher. Whale Alert berichtet etwa, dass Tether in den frühen Morgenstunden eine Milliarde USDT gemintet hat – dieses Geld dürfte für Investitionen in den Kryptosektor vorgesehen sein.
  • Auch die Bitcoin-Treasury-Unternehmen halten ein immer größeres Stück vom Kuchen – und treiben so die Kurse. Insgesamt 858.000 BTC sind in den Händen von Strategy, MARA und Co. Am gestrigen Mittwoch, dem 1. Oktober, berichtete BTC-ECHO über die Akquise von über 5.000 neuen BTC durch das Unternehmen Metaplanet.
Balken- und Liniendiagramm, das die Bitcoin-Bestände öffentlicher Unternehmen (blaue Balken) und den Wert in USD (gelbe Linie) im Laufe der Zeit zeigt, mit Beständen von 565.274 BTC und einem Wert von 37,7 Mrd. USD zum letzten Datum.
  • Auch die Bitcoin-ETFs drehen wieder auf. Am gestrigen Mittwoch nahmen die Indexfonds von BlackRock, Bitwise und Co. 270 Millionen US-Dollar an Bitcoin vom Tisch.
  • Weitere Höchststände sind angesichts der massiven Nachfrage von institutionellen Anlegerinnen und Anlegern jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Zum BTC-Allzeithoch fehlen noch 4,6 Prozent.
  • Wer am Bitcoin-Top verkaufen will, sollte auf die Gebühren achten. Bei Bitpanda Fusion findest du den geringsten Kostenaufschlag am Markt – sicher, seriös und EU-reguliert.
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten

