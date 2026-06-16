In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Erfolg von SpaceX die Anstiegsbewegung bei Hyperliquid befeuert
- Welche Kursziele bei einer anhaltenden Kursrallye in den Blick geraten
- Wieso nur eine erneute Kursschwäche am Krypto-Markt die HYPE-Bullen stoppen könnte
Der Kurs der Perpetual-DEX Hyperliquid (HYPE) scheint zurück in der Spur. Nach einer überfälligen Kurskorrektur in den Vorwochen stieg der Kurs in den letzten sieben Handelstagen um 21 Prozent gen Norden und erreicht ein neues Allzeithoch. Ein Grund dürfte das starke Interesse am Raumfahrtunternehmen SpaceX und den damit einhergehenden Gebühreneinnahmen sein, die zu 97 Prozent für Token-Rückkäufe genutzt werden. Welche Kursmarken jetzt in den Anlegerfokus geraten, zeigt die neuste Kursanalyse.
Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Hyperliquid kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Hyperliquid (HYPE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Hyperliquid (HYPE) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Das könnte dich auch interessieren