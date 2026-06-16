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Kursanalyse 

Hyperliquid auf Allzeithoch: Knackt der Kurs jetzt die 100 Dollar?

Der Altcoin Hyperliquid (HYPE) springt auf ein neues Allzeithoch. Welche Kursmarken mit Blick auf den Chart jetzt in den Fokus rücken.

Stefan Lübeck
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Hyperliquid erreicht neue Höchststände

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Hyperliquid kann seine Kursschwäche abschütteln

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Erfolg von SpaceX die Anstiegsbewegung bei Hyperliquid befeuert
  • Welche Kursziele bei einer anhaltenden Kursrallye in den Blick geraten
  • Wieso nur eine erneute Kursschwäche am Krypto-Markt die HYPE-Bullen stoppen könnte

Der Kurs der Perpetual-DEX Hyperliquid (HYPE) scheint zurück in der Spur. Nach einer überfälligen Kurskorrektur in den Vorwochen stieg der Kurs in den letzten sieben Handelstagen um 21 Prozent gen Norden und erreicht ein neues Allzeithoch. Ein Grund dürfte das starke Interesse am Raumfahrtunternehmen SpaceX und den damit einhergehenden Gebühreneinnahmen sein, die zu 97 Prozent für Token-Rückkäufe genutzt werden. Welche Kursmarken jetzt in den Anlegerfokus geraten, zeigt die neuste Kursanalyse.

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