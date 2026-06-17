Am Krypto-Markt kehrt langsam Optimismus zurück. Neben den Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung rücken nun auch wichtige Markt- und On-Chain-Daten in den Fokus der Anleger.

Bitcoin-Kurs vor dem nächsten Ausbruch? Diese Daten machen Hoffnung

Bitcoin-Kurs vor dem nächsten Ausbruch? Diese Daten machen Hoffnung

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Stimmung am Kryptomarkt plötzlich wieder deutlich optimistischer wird

Welche Entwicklung derzeit noch gegen eine vollständig bestätigte Trendwende spricht

Weshalb wichtige Markt- und On-Chain-Daten jetzt besonders aufmerksam beobachtet werden

Die Stimmung am Krypto-Markt hat sich zuletzt spürbar verbessert. Nachdem Unsicherheit, geopolitische Spannungen und Inflationssorgen die Märkte über Wochen und Monate belastet hatten, kehrt nun vorsichtiger Optimismus zurück. Zudem liefern mehrere Marktindikatoren interessante Signale, die für die kommenden Wochen von hoher Bedeutung sein könnten und Hinweise auf den nächsten Trend geben.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden