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Bitcoin-Kurs vor dem nächsten Ausbruch? Diese Daten machen Hoffnung

Am Krypto-Markt kehrt langsam Optimismus zurück. Neben den Hoffnungen auf eine geopolitische Entspannung rücken nun auch wichtige Markt- und On-Chain-Daten in den Fokus der Anleger.

Louis Blümlein
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Eine Bitcoin-Münze vor einem verschwommenem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es für den Bitcoin-Kurs weiter?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Stimmung am Kryptomarkt plötzlich wieder deutlich optimistischer wird
  • Welche Entwicklung derzeit noch gegen eine vollständig bestätigte Trendwende spricht
  • Weshalb wichtige Markt- und On-Chain-Daten jetzt besonders aufmerksam beobachtet werden

Die Stimmung am Krypto-Markt hat sich zuletzt spürbar verbessert. Nachdem Unsicherheit, geopolitische Spannungen und Inflationssorgen die Märkte über Wochen und Monate belastet hatten, kehrt nun vorsichtiger Optimismus zurück. Zudem liefern mehrere Marktindikatoren interessante Signale, die für die kommenden Wochen von hoher Bedeutung sein könnten und Hinweise auf den nächsten Trend geben.

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