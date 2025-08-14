- Binance Coin (kurz BNB) durchbricht heute sein Allzeithoch und erreicht einen Kurs von 868 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 120 Milliarden US-Dollar. Es ist das vierte Mal in Folge, dass BNB sein Allzeithoch durchbricht. Die Rallye begann Ende Juli 2025.
- Als fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung profitiert BNB direkt vom Wachstum des Binance-Ökosystems. Neben seiner Rolle als Zahlungsmittel für Handelsgebühren auf Binance wird der Coin in zahlreichen DeFi- und Web3-Anwendungen eingesetzt. Strategische Token-Burns, die das Angebot verknappen, sowie gestiegene Nutzung im Binance Smart Chain-Netzwerk haben die Nachfrage zusätzlich befeuert.
- Mit einem Handelsvolumen von regelmäßig über 60 Milliarden US-Dollar pro Tag bleibt Binance die weltweit größte Kryptobörse. Das Unternehmen expandiert kontinuierlich in neue Märkte, baut regulatorische Lizenzen in verschiedenen Jurisdiktionen aus und erweitert sein Produktportfolio, von Spot- und Derivatehandel bis zu Earn-Produkten, Launchpads und institutionellen Services.
- 2025 setzt Binance verstärkt auf regionale Anpassungen, um MiCA- und andere lokale Vorschriften einzuhalten, und integriert zunehmend Tokenisierungs- sowie Stablecoin-Projekte.
- Dem BNB-Kurs spielen diese Entwicklungen in die Karten, zusätzlich zum aktuell bullishen Markt-Momentum. Welche technischen Indikatoren für BNB-Anleger nun wichtig werden, erfahrt ihr hier: Warum der Binance Coin jetzt abheben könnte
