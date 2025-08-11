In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Binance-Coin BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart präsentiert sich BNB nach einem starken Wochenende weiterhin in einer soliden technischen Verfassung. Der zu Wochenbeginn einsetzende Rückgang, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen bei Bitcoin und die damit verbundene moderate Korrektur im Altcoin-Segment, ist im aktuellen Marktumfeld als normale Reaktion einzuordnen.

Kurzfristig besteht die Möglichkeit, dass BNB erneut den Bereich des 50 Tage EMA sowie die grüne Unterstützungszone testet. Von dort aus könnte neuer Aufwärtsdruck entstehen. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert auf dem Tageschart ein nachlassendes negatives Momentum und deutet auf eine mögliche Rückkehr ins positive Terrain hin, was dem bullishen Szenario weiteren Auftrieb verleihen würde.

Der RSI (Relative Strength Index) hält sich stabil oberhalb der Marke von fünfzig Punkten und unterstreicht damit die konstruktive Ausgangslage. Ergänzend deutet die Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart) darauf hin, dass in den oberen Preisregionen bereits relevante Liquidität abgeholt wurde. Sollte Bitcoin seinen Aufwärtstrend fortsetzen, dürfte auch BNB hiervon profitieren und in eine weitere Aufwärtswelle übergehen.

BNB Tageschart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

Die technische Gesamtsituation bleibt somit konstruktiv, wobei ein möglicher Rücksetzer an die Schlüsselunterstützungen als Sprungbrett für die Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung dienen könnte, insbesondere in einem anhaltend starken Gesamtmarktumfeld.

Entscheidende Unterstützungen im 4 Stunden Chart

Im 4 Stunden Chart notiert BNB aktuell oberhalb des 50 EMA, was weiterhin als positiv einzuschätzen ist. Sollte diese jedoch in den kommenden Stunden getestet werden und nicht den erforderlichen Halt bieten, wäre ein Rücklauf bis in die grüne Unterstützungszone denkbar.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) deutet in dieser Zeitebene auf ein mögliches Abgleiten in den negativen Bereich hin, was kurzfristig zusätzlichen Abwärtsdruck auslösen könnte. Der RSI (Relative Strength Index) verharrt derzeit im neutralen Bereich, was weder auf eine Überhitzung noch auf eine überverkaufte Situation schließen lässt.

Die Analyse der Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) zeigt zudem ein nahezu neutrales Delta, was auf eine ausgeglichene Kräfteverteilung zwischen Long und Short Positionen hindeutet. Dies könnte bedeuten, dass signifikante Kursbewegungen erst dann zu erwarten sind, wenn eine dieser Marktseiten deutlich an Dominanz gewinnt.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Solange der 50 EMA verteidigt wird, bleibt die kurzfristige Struktur stabil. Ein Bruch dieser Marke würde jedoch den Fokus verstärkt auf die grüne Unterstützungszone lenken, die als zentraler Haltebereich fungieren könnte, bevor ein erneuter Aufwärtsimpuls einsetzt.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 135.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Redaktioneller Hinweis: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.