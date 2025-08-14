- Bitcoin knackt sein Allzeithoch und der gesamte Kryptomarkt dreht auf. Ganz vorne mit dabei: Cardano, mit einem Plus von 16 Prozent. Auch Solana zeigt eine beachtliche Performance und knackt die 200 US-Dollar-Marke mit einem Plus von 6 Prozent. Insgesamt wächst der gesamte Kryptomarkt um fast 3 Prozent. Beim Cardano-Kurs sorgte zuletzt die Anmeldung von Grayscale für einen ADA-ETF für positive Impulse.
- Der Altcoin-Season-Index kletterte zuletzt deutlich auf fast 50 Prozentpunkte. Ein Hinweis darauf, dass Investoren verstärkt Risiko eingehen und kleinere bis mittlere Kryptowährungen bevorzugen. Das zeigt sich auch an der Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin. Parallel verharrt der Fear & Greed-Index unter 70 Prozentpunkten, also bei Gier, aber noch nicht in kritischen Ausmaßen.
- Optimismus über eine mögliche US-Zinssenkung und positive Signale aus der Regulierung befeuern das Marktumfeld. Mit den jüngsten Signalen der US-Notenbank, dass Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte möglich sind, steigt die Liquidität am Markt – ein Treiber für risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin.
- Außerdem verzeichnen die Spot-ETFs von Bitcoin und Ethereum starke Zuflüsse. Große Player wie BlackRock und Fidelity verstärken ihre Positionen, was das Kaufinteresse im Markt zusätzlich stützt. Daneben ist der Start weiterer ETFs geplant, beispielsweise von Solana oder Ripple. Durch die ETFs hätten auch TradFi-Investoren erstmals einen einfachen Zugang zu diesen Coins.
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!
Quelle:
Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+