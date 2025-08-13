- Überraschend hat der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale Investments am gestrigen Dienstag einen “Cardano Trust ETF” in Delaware registriert. Das geht aus einem öffentlichen Portal des US-Bundesstaates hervor.
- Die Anmeldung solcher gesetzlichen Treuhandfonds sind häufig ein erster Schritt in Grayscales ETF-Strategie. Kurz darauf folgt in der Regel die Einreichung von S-1-Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC).
- Unmittelbar nach der Meldung stieg die Wahrscheinlichkeit eines Cardano-ETF-Starts im laufenden Jahr 2025 auf der Wettplattform Polymarket auf 80 Prozent. Damit überflügelte ADA zeitweise sogar den von vielen Krypto-Anlegern herbeigesehnten Ripple ETF.
- Im Moment des Schreibens handelt Cardano (ADA) bei 0,87 Prozent, was einem Kurszuwachs von 7 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im Vergleich zur Vorwoche liegt der ADA-Kurs sogar 18 Prozent im Plus.
- Einige Krypto-Experten wie Nate Geraci gehen davon aus, dass bald ein standardisierter Krypto-ETF-Regulierungsrahmen in den USA verabschiedet wird. Dadurch könnten die zeitaufwendigen Einzelgenehmigungen der Vergangenheit angehören.
- Daher müsse man zeitnah mit einer “Vielzahl von Krypto-ETFs” rechnen. Vor allem Top-Altcoins wie Ripple, Cardano oder Solana könnten davon profitieren. Durch die ETFs hätten auch TradFi-Investoren erstmals einen einfachen Zugang zu diesen Coins.
