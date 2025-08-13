App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.24 T $
Bitcoin-Kurs123,295.00 $3.11%
Ethereum-Kurs4,767.25 $2.02%
XRP-Kurs3.32 $2.16%
Cardano-Kurs0.990877 $15.97%
Solana-Kurs208.82 $5.12%
Dogecoin-Kurs0.253095 $5.45%
BNB-Kurs854.29 $1.87%
Polkadot-Kurs4.33 $3.15%
IOTA-Kurs0.224390 $5.50%
Official Trump-Kurs9.97 $7.20%
TRON-Kurs0.364919 $2.87%
Stellar-Kurs0.463593 $3.26%
+++Über 124.000 US-Dollar: Bitcoin knackt das Allzeithoch+++

ADA-Kurs zieht kräftig an Kommt der Cardano ETF noch in diesem Jahr?

Grayscale meldet einen Cardano Trust ETF an und der ADA-Kurs steigt um 7 Prozent. So wahrscheinlich startet der Krypto-Indexfonds 2025.

Tobias Zander
Teilen
Cardano-Kurs0.990877 $15.97 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann mit Brille und Bart sitzt an einem Tisch, lächelt und trägt ein hellgrünes Hemd mit einer Katzengrafik und dem Cardano-Logo darauf.

Beitragsbild: picture alliance

 | Cardano-Gründer Charles Hoskinson dürfte aus dem Häuschen sein
  • Überraschend hat der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale Investments am gestrigen Dienstag einen “Cardano Trust ETF” in Delaware registriert. Das geht aus einem öffentlichen Portal des US-Bundesstaates hervor.
  • Die Anmeldung solcher gesetzlichen Treuhandfonds sind häufig ein erster Schritt in Grayscales ETF-Strategie. Kurz darauf folgt in der Regel die Einreichung von S-1-Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC).
  • Unmittelbar nach der Meldung stieg die Wahrscheinlichkeit eines Cardano-ETF-Starts im laufenden Jahr 2025 auf der Wettplattform Polymarket auf 80 Prozent. Damit überflügelte ADA zeitweise sogar den von vielen Krypto-Anlegern herbeigesehnten Ripple ETF.
  • Im Moment des Schreibens handelt Cardano (ADA) bei 0,87 Prozent, was einem Kurszuwachs von 7 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im Vergleich zur Vorwoche liegt der ADA-Kurs sogar 18 Prozent im Plus.
  • Einige Krypto-Experten wie Nate Geraci gehen davon aus, dass bald ein standardisierter Krypto-ETF-Regulierungsrahmen in den USA verabschiedet wird. Dadurch könnten die zeitaufwendigen Einzelgenehmigungen der Vergangenheit angehören.
  • Daher müsse man zeitnah mit einer “Vielzahl von Krypto-ETFs” rechnen. Vor allem Top-Altcoins wie Ripple, Cardano oder Solana könnten davon profitieren. Durch die ETFs hätten auch TradFi-Investoren erstmals einen einfachen Zugang zu diesen Coins.
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!

Quellen

Cardano (ADA) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Cardano (ADA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Cardano (ADA) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei Männer in dunklen Anzügen stehen im Plenarsaal des Deutschen Bundestages und unterhalten sich. Beide wirken konzentriert und ernst, im Hintergrund sind die typischen blauen Sitze des Parlaments zu sehen. Das Bild vermittelt den Eindruck eines politischen Gesprächs auf hoher Ebene – passend zum aktuellen Diskurs über den Krypto-Masterplan der CDU, der Themen wie Bitcoin, Blockchain und Steuerpolitik umfasst.
"Bitcoin sollte Teil des Systems sein, mit klaren Regeln"Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer
Eine Hand hält eine Ethereum-Münze vor einem Bildschirm, auf dem rote und grüne Ethereum-Finanzcharts angezeigt werden.
KursanalyseEthereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?
Die Flagge der Europäischen Union mit gelben Sternen auf blauem Grund, gesehen durch ein regenverhangenes Fenster mit Wassertropfen, erinnert an die Ungewissheit der Kryptomärkte inmitten sich ändernder Vorschriften.
Trump macht DruckSchafft Europa die Krypto-Wende?
OKB
107.69 $
130.93%
Cardano
0.990877 $
15.97%
Arbitrum
0.553208 $
14.63%
KuCoin
13.99 $
13.80%
Kinetiq Staked HYPE
48.44 $
10.15%
Hyperliquid
48.43 $
9.98%
Bitget Token
4.87 $
9.50%
Sei
0.359071 $
9.14%
Injective
16.34 $
8.60%
NEAR Protocol
3.05 $
7.84%
Provenance Blockchain
0.028008 $
-2.85%
Ethena
0.772594 $
-2.80%
SPX6900
1.77 $
-1.34%
Chainlink
24.07 $
-0.96%
Fasttoken
4.57 $
-0.17%
Ethena USDe
1.00 $
-0.03%
USDS
0.999341 $
-0.03%
Ethena Staked USDe
1.19 $
-0.03%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
USDC
0.999788 $
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren