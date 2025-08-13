App herunterladen
Bitcoin nur noch auf Rang zwei Spot-ETH-ETFs ziehen weitere 524 Millionen US-Dollar an

Die Zuflüsse in die Ethereum-ETFs brechen nicht ab. Am 12. August flossen weitere 523 Millionen US-Dollar in die ETH-Indexfonds.

David Scheider
Ethereum-Kurs4,616.46 $6.76 %
Drei Ethereum-Münzen liegen auf einer Laptop-Tastatur, während im Hintergrund das BlackRock-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.
| Ethereum ist bei institutionellen Anlegerinnen und Anlegern derzeit recht beliebt
  • US-Spot-ETFs auf Ethereum verzeichneten am Dienstag, dem 12. August, netto weitere 523,9 Millionen US-Dollar an Zuflüssen – direkt nach dem Rekordtag am Montag mit 1,02 Milliarden US-Dollar.
  • Damit verlängert sich die positive Serie auf sechs Handelstage in Folge. In diesem Zeitraum sammelten die Produkte 2,33 Milliarden US-Dollar ein und kommen inzwischen auf 27,6 Milliarden US-Dollar an Nettovermögen – rund 4,8 Prozent der Ethereum-Marktkapitalisierung.
  • Von neun gelisteten Ether-ETFs verbuchten am Dienstag sechs Nettomittelzuflüsse. An der Spitze lag BlackRocks ETHA mit 318,67 Millionen US-Dollar, gefolgt von Fidelitys FETH (144,9 Millionen US-Dollar). Der Grayscale Mini Ether Trust meldete 44,25 Millionen US-Dollar.
Tabelle mit den täglichen ETF-Strömen in Millionen US-Dollar für verschiedene Ethereum-ETFs vom 24. Juli bis zum 12. August 2025, wobei bemerkenswerte Zuflüsse am 12. August und Abflüsse in rot hervorgehoben sind.
  • Während ETH-ETFs Milliardenzuflüsse verbuchen, fiel die Bilanz bei den Spot-Bitcoin-ETFs am Dienstag vergleichsweise moderat aus: 65,9 Millionen US-Dollar Nettomittelzufluss.
  • Für Nate Geraci, Präsident der Vermögensverwaltung NovaDius Wealth, deutet das auf eine „spürbare Verschiebung“ hin. Viele traditionelle Investoren hätten Ether lange unterschätzt; die Erzählung von Ethereum als „Rückgrat künftiger Finanzmärkte“ finde nun zunehmend Anklang.
  • Ether profitiert von der konstanten ETF-Nachfrage: Binnen 24 Stunden legte ETH um 8,5 Prozent auf 4.667 US-Dollar zu und nähert sich damit dem Allzeithoch von 4.878 US-Dollar vom November 2021. Zusätzlichen Rückenwind liefert die wachsende Unternehmensnachfrage: Corporate-Treasuries halten laut Marktdaten mittlerweile rund 8,9 Milliarden US-Dollar in ETH.
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?

