- Der Krypto-Bullenmarkt beschleunigt sich. Während Bitcoin (BTC) bei einem Kurs von 119.617 US-Dollar nur noch 2,8 Prozent vom Allzeithoch bei 122.838 US-Dollar, aufgestellt am 14. Juli dieses Jahres, entfernt ist, schreibt Ethereum (ETH) beinahe täglich neue Jahreshochs.
- Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Ether bei 4.652 US-Dollar. Allein in dieser Woche stieg der Kurs damit um über 30 Prozent. Damit ist klar: Ethereum macht gegenüber Bitcoin derzeit das Rennen. Auf Jahressicht übertrifft Ethereum Bitcoin um über zehn Prozentpunkte.
- Kann man angesichts der derzeitigen Outperformance der Altcoins bereits von einer Altcoin-Season sprechen?
- Noch nicht ganz, meint die Analysten-AI Alva: “Nach der aktuellen Analyse verharrt die Dominanz von BTC weiterhin auf einem hohen Niveau, sodass wir keinen deutlichen Einbruch erkennen können, der normalerweise eine echte Altcoin-Saison auslöst.” Tatsächlich beträgt die Bitcoin-Dominanz derzeit noch 58 Prozent.
- Entscheidender Faktor bei den jüngsten Kursrallyes sind institutionelle Investoren. Wie ein neuer Bericht des Analyseportals Bitcointreasuries.net zeigt, halten institutionelle Investoren bereits 3,64 Millionen BTC, das sind 17,33 Prozent der insgesamt möglichen Umlaufmenge.
- Gegenüber BTC-ECHO kommentiert Dom Harz, Co-Founder von BOB: “Seit Januar 2024 haben Spot-ETFs über 1,2 Millionen BTC angesammelt, was die Akzeptanz beschleunigt und den Markt neu gestaltet hat. Diese Zahl wird voraussichtlich weiter steigen. Da die institutionellen Zuflüsse weiter zunehmen, rückt Bitcoin immer tiefer in den finanziellen Mainstream vor.”
