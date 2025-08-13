App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.15 T $
Bitcoin-Kurs119,869.00 $0.91%
Ethereum-Kurs4,627.31 $7.54%
XRP-Kurs3.27 $3.94%
Cardano-Kurs0.867835 $11.59%
Solana-Kurs198.09 $12.81%
Dogecoin-Kurs0.249180 $11.49%
BNB-Kurs848.12 $5.19%
Polkadot-Kurs4.23 $8.59%
IOTA-Kurs0.214341 $7.53%
Official Trump-Kurs9.43 $7.15%
TRON-Kurs0.355544 $2.45%
Stellar-Kurs0.452276 $4.02%

Marktupdate Ethereum schlägt Bitcoin im Jahr 2025

Die Jahresperformance von Ethereum ist besser als die von Bitcoin. Hat die Altcoin-Season damit begonnen?

David Scheider
Teilen
Ethereum-Kurs4,627.31 $7.54 %
Bitcoin kaufen
Zu sehen ist eine Ethereum-Münze im Vordergrund und Bitcoin-Münzen im Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Derzeit hat Ethereum die Nase vorn
  • Der Krypto-Bullenmarkt beschleunigt sich. Während Bitcoin (BTC) bei einem Kurs von 119.617 US-Dollar nur noch 2,8 Prozent vom Allzeithoch bei 122.838 US-Dollar, aufgestellt am 14. Juli dieses Jahres, entfernt ist, schreibt Ethereum (ETH) beinahe täglich neue Jahreshochs.
  • Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Ether bei 4.652 US-Dollar. Allein in dieser Woche stieg der Kurs damit um über 30 Prozent. Damit ist klar: Ethereum macht gegenüber Bitcoin derzeit das Rennen. Auf Jahressicht übertrifft Ethereum Bitcoin um über zehn Prozentpunkte.
Liniendiagramm zum Vergleich der Kursentwicklung von Bitcoin (blau) und Ethereum (rot) von Ende Januar bis Anfang August 2023, mit Angabe der prozentualen Veränderung und des Handelsvolumens.
Ethereum (rot) beschert seinen Anlegerinnen und Anlegern eine bessere Kursperformance als Bitcoin | Quelle: Tradingview
  • Kann man angesichts der derzeitigen Outperformance der Altcoins bereits von einer Altcoin-Season sprechen?
  • Noch nicht ganz, meint die Analysten-AI Alva: “Nach der aktuellen Analyse verharrt die Dominanz von BTC weiterhin auf einem hohen Niveau, sodass wir keinen deutlichen Einbruch erkennen können, der normalerweise eine echte Altcoin-Saison auslöst.” Tatsächlich beträgt die Bitcoin-Dominanz derzeit noch 58 Prozent.
Liniendiagramm, das den prozentualen Anteil der Bitcoin-Dominanz von Januar 2017 bis Januar 2023 zeigt, mit einem Rückgang um Anfang 2018 und Schwankungen, die bei etwa 50,8 % enden.
Die Bitcoin-Dominanz sinkt zwar, ist aber noch erhöht | Quelle: Coinmarketcap
  • Entscheidender Faktor bei den jüngsten Kursrallyes sind institutionelle Investoren. Wie ein neuer Bericht des Analyseportals Bitcointreasuries.net zeigt, halten institutionelle Investoren bereits 3,64 Millionen BTC, das sind 17,33 Prozent der insgesamt möglichen Umlaufmenge.
  • Gegenüber BTC-ECHO kommentiert Dom Harz, Co-Founder von BOB: “Seit Januar 2024 haben Spot-ETFs über 1,2 Millionen BTC angesammelt, was die Akzeptanz beschleunigt und den Markt neu gestaltet hat. Diese Zahl wird voraussichtlich weiter steigen. Da die institutionellen Zuflüsse weiter zunehmen, rückt Bitcoin immer tiefer in den finanziellen Mainstream vor.”
Empfohlenes Video
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?

    Quellen

    Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Ein physischer Bitcoin-Token wird vor einem digitalen Bildschirm gezeigt, der fluktuierende grüne und rote Bitcoin-Finanzcharts anzeigt.
    Bitcoin aktuellWird 2025 das stärkste Bitcoin-Jahr der Geschichte?
    Eine Tron (TRX) Kryptowährungsmünze auf einem Kerzenchart mit orangen und schwarzen Linien.
    TRX-KursprognoseTron: Kann der TRX-Kurs auf ein neues Jahreshoch ansteigen?
    Ethereum (ETH)
    Das Potenzial von ETH im Vergleich zu BTC7 Gründe, jetzt Ethereum statt Bitcoin zu kaufen
    OKB
    110.29 $
    139.37%
    Gate
    18.79 $
    14.25%
    Curve DAO
    1.05 $
    13.87%
    Pump.fun
    0.004048 $
    13.80%
    Solana
    198.09 $
    12.81%
    Binance Staked SOL
    211.36 $
    12.78%
    Jito Staked SOL
    242.14 $
    12.72%
    Cardano
    0.867835 $
    11.59%
    Dogecoin
    0.249180 $
    11.49%
    Litecoin
    132.69 $
    11.41%
    Provenance Blockchain
    0.029048 $
    -1.96%
    Sky
    0.082520 $
    -1.93%
    Monero
    254.98 $
    -1.15%
    Cronos
    0.167680 $
    -0.20%
    USDT0
    0.999882 $
    -0.05%
    Dai
    0.999610 $
    -0.03%
    USDtb
    0.999742 $
    -0.01%
    BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
    1.00 $
    0.00%
    USDC
    0.999800 $
    0.00%
    Tether
    0.999954 $
    0.01%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren