+++Über 124.000 US-Dollar: Bitcoin knackt das Allzeithoch+++

Kursanalyse Ethereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?

Ethereum steigt im Wochenvergleich um 28 Prozent und handelt in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch. Folgende Chartniveaus entscheiden über die weitere Kursrichtung.

Stefan Lübeck
Ethereum-Kurs4,767.25 $2.02 %
Eine Hand hält eine Ethereum-Münze vor einem Bildschirm, auf dem rote und grüne Ethereum-Finanzcharts angezeigt werden.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) bewegt sich unaufhörlich gen Norden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kursmarken bei einer anhaltenden Ethereum-Kursrallye in den Blick geraten
  • Wieso das 2021 Allzeithoch eine starke Hürde für den Ether-Kurs darstellt
  • Welche Kursmarken für die zweitgrößte Kryptowährung in den nächsten Wochen relevant werden

Ethereum (ETH) kann seine Schwäche vom Monatsanfang abschütteln und strebt unaufhaltsam weiter gen Norden. Getrieben von massiven Zukäufen durch Ethereum-Treasury-Unternehmen pulverisierte die Kryptowährung das Vorjahreshoch und kann seit Wochenbeginn um weitere zehn Prozent zulegen. Mit 4.724 US-Dollar erreichte der größte Altcoin den höchsten Wert seit Dezember 2021 und handelt nur noch drei Prozent unterhalb seines Allzeithochs. Welche Kursziele bei einem Ausbruch über den Höchstwert bei 4.864 US-Dollar in den Blick geraten, und welche Unterstützungslevels bei einem Rücksetzer interessante Zukaufniveaus darstellen könnten.

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren