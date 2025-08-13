In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Kursmarken bei einer anhaltenden Ethereum-Kursrallye in den Blick geraten
- Wieso das 2021 Allzeithoch eine starke Hürde für den Ether-Kurs darstellt
- Welche Kursmarken für die zweitgrößte Kryptowährung in den nächsten Wochen relevant werden
Ethereum (ETH) kann seine Schwäche vom Monatsanfang abschütteln und strebt unaufhaltsam weiter gen Norden. Getrieben von massiven Zukäufen durch Ethereum-Treasury-Unternehmen pulverisierte die Kryptowährung das Vorjahreshoch und kann seit Wochenbeginn um weitere zehn Prozent zulegen. Mit 4.724 US-Dollar erreichte der größte Altcoin den höchsten Wert seit Dezember 2021 und handelt nur noch drei Prozent unterhalb seines Allzeithochs. Welche Kursziele bei einem Ausbruch über den Höchstwert bei 4.864 US-Dollar in den Blick geraten, und welche Unterstützungslevels bei einem Rücksetzer interessante Zukaufniveaus darstellen könnten.
