- Cathie Wood hat mit ARK Invest erneut Aktien der Krypto-Börse Bullish (BLSH) sowie des Neobrokers Robinhood (HOOD) gekauft. Das geht aus den aktuellen ETF-Daten des Investmenthauses hervor.
- Konkret erwarb der ARK Innovation ETF (ARKK) über 350.000 Bullish-Aktien im Wert von rund 21,2 Millionen US-Dollar sowie knapp 151.000 Robinhood-Anteile für etwa 16,2 Millionen US-Dollar.
- Bereits in der Vorwoche hatte ARK Invest seine Position bei Bullish deutlich ausgebaut. Insgesamt 2,53 Millionen Aktien im Gesamtwert von 172 Millionen US-Dollar wurden über drei verschiedene Fonds aufgestockt – unmittelbar nach dem Börsendebüt von Bullish an der New York Stock Exchange.
- Auch Robinhood bleibt im Fokus des Unternehmens: ARK Invest hat jüngst weitere Käufe gemeldet, im Wert von rund 23 Millionen US-Dollar.
- Trotz des aggressiven Zukaufs verzeichneten beide Aktien sowie der ETF große Kursverluste. Bullish verlor auf Tagessicht rund 4 Prozent, Robinhood 8 Prozent und ARKK steht bei einem Minus von 3,65 Prozent.
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
OKB
131.86 $
6.62%
LEO Token
9.62 $
1.23%
Provenance Blockchain
0.026127 $
1.18%
Chainlink
24.75 $
0.57%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.46%
USD1
0.999778 $
0.11%
Ethena Staked USDe
1.19 $
0.07%
Ethena USDe
1.00 $
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
USDC
0.999861 $
0.00%