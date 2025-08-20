App herunterladen
BTC-ECHO
37 Millionen US-Dollar Diese Krypto-Aktien kauft Cathie Wood jetzt

Cathie Wood nutzt die Korrektur für neue Aktienkäufe im zweistelligen Millionenbereich – und setzt auf diese zwei Krypto-Unternehmen.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs112,714.00 $-2.24 %
Beitragsbild: picture alliance

Beitragsbild: picture alliance

 | Cathie Wood ist seit Jahren eine starke Verfechterin von Bitcoin und Co.
  • Cathie Wood hat mit ARK Invest erneut Aktien der Krypto-Börse Bullish (BLSH) sowie des Neobrokers Robinhood (HOOD) gekauft. Das geht aus den aktuellen ETF-Daten des Investmenthauses hervor.
  • Konkret erwarb der ARK Innovation ETF (ARKK) über 350.000 Bullish-Aktien im Wert von rund 21,2 Millionen US-Dollar sowie knapp 151.000 Robinhood-Anteile für etwa 16,2 Millionen US-Dollar.
  • Bereits in der Vorwoche hatte ARK Invest seine Position bei Bullish deutlich ausgebaut. Insgesamt 2,53 Millionen Aktien im Gesamtwert von 172 Millionen US-Dollar wurden über drei verschiedene Fonds aufgestockt – unmittelbar nach dem Börsendebüt von Bullish an der New York Stock Exchange.
  • Auch Robinhood bleibt im Fokus des Unternehmens: ARK Invest hat jüngst weitere Käufe gemeldet, im Wert von rund 23 Millionen US-Dollar.
Liniendiagramm, das die prozentualen Veränderungen für drei Aktien - BULL1A, HOOD und ARKK (verwaltet von Cathie Wood) - im Laufe der Zeit zeigt, wobei BULL1A und ARKK zurückgehen, während HOOD relativ stabil bleibt.
Alle drei Vermögenswerte müssen große Gewinneinbrüche hinnehmen I Quelle: Tradingview
  • Trotz des aggressiven Zukaufs verzeichneten beide Aktien sowie der ETF große Kursverluste. Bullish verlor auf Tagessicht rund 4 Prozent, Robinhood 8 Prozent und ARKK steht bei einem Minus von 3,65 Prozent.
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen

