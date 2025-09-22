- Das an der Börse in Tokio notierte Unternehmen Metaplanet hat am heutigen 22. September den Erwerb von 5.419 Bitcoin im Wert von rund 632,53 Millionen US-Dollar bekanntgegeben.
- Laut Unternehmensangaben erfolgte der Kauf zu einem durchschnittlichen Preis von 116.724 US-Dollar beziehungsweise 17,28 Millionen Yen pro BTC.
- Damit erhöht sich der Gesamtbestand von Metaplanet auf 25.555 Bitcoin. Bei einem durchschnittlichen Einstandskurs von 106.065 US-Dollar entspricht dies einem Marktwert von etwa 2,91 Milliarden US-Dollar.
- Mit dieser Aufstockung rückt Metaplanet in die Spitzengruppe der börsennotierten BTC-Investoren auf und belegt nun Rang fünf der größten Unternehmenshalter.
- Laut Daten von Bitcoin Treasuries liegt das Unternehmen damit vor dem Peter-Thiel-finanzierten Handelsplatz Bullish und hinter Strategy, Marathon Digital, XXI sowie der Bitcoin Standard Treasury Company.
- “Bitte beachten Sie, dass dieser Kauf nur die erste Tranche darstellt”, erklärte Dylan LeClair, Direktor der Bitcoin-Strategie bei Metaplanet, auf X.
- Die Aktie ist in den letzten 24 Stunden um 2,4 Prozent gefallen, seit Jahresbeginn aber um 82 Prozent gestiegen.
