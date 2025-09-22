App herunterladen
Über 25.000 BTC Metaplanet ist jetzt fünftgrößter BTC-Corporate-Hodler

Metaplanet hat Bitcoin gekauft und hält nun insgesamt 25.555 BTC. Damit zählt das Unternehmen zu den fünf größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs112,899.00 $-2.46 %
Große digitale Anzeige mit den Worten METAPLANET und SECURE THE FUTURE WITH BITCOIN vor einem feurigen, abstrakten Hintergrund, der das transformative Potenzial von Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Metaplanet reiht sich mit 25.555 BTC unter die fünf größten börsennotierten Bitcoin-Hodler weltweit ein
  • Das an der Börse in Tokio notierte Unternehmen Metaplanet hat am heutigen 22. September den Erwerb von 5.419 Bitcoin im Wert von rund 632,53 Millionen US-Dollar bekanntgegeben.
  • Laut Unternehmensangaben erfolgte der Kauf zu einem durchschnittlichen Preis von 116.724 US-Dollar beziehungsweise 17,28 Millionen Yen pro BTC.
  • Damit erhöht sich der Gesamtbestand von Metaplanet auf 25.555 Bitcoin. Bei einem durchschnittlichen Einstandskurs von 106.065 US-Dollar entspricht dies einem Marktwert von etwa 2,91 Milliarden US-Dollar.
  • Mit dieser Aufstockung rückt Metaplanet in die Spitzengruppe der börsennotierten BTC-Investoren auf und belegt nun Rang fünf der größten Unternehmenshalter.
  • Laut Daten von Bitcoin Treasuries liegt das Unternehmen damit vor dem Peter-Thiel-finanzierten Handelsplatz Bullish und hinter Strategy, Marathon Digital, XXI sowie der Bitcoin Standard Treasury Company.
  • “Bitte beachten Sie, dass dieser Kauf nur die erste Tranche darstellt”, erklärte Dylan LeClair, Direktor der Bitcoin-Strategie bei Metaplanet, auf X.
  • Die Aktie ist in den letzten 24 Stunden um 2,4 Prozent gefallen, seit Jahresbeginn aber um 82 Prozent gestiegen.
