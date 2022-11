18. November 2022:

Die bahamaische Wertpapieraufsichtsbehörde (SCB) erklärte in einer Pressemitteilung, dass sie FTX Digital Markets Ltd. (FDM) bereits am 12. November dazu angewiesen habe, deren digitalen Vermögenswerte in eine Wallet der Behörde zu verschieben. Laut der Kommission sei die FTX-Tochtergesellschaft FDM nicht an dem bereits laufenden Kapitel 11 Insolvenzverfahren in den USA beteiligt. Die SCB will in diesem Fall allerdings mit anderen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten.