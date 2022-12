9. Dezember 2022:

Sam Bankman-Fried ist bereit, vor dem Ausschuss des House Committees auszusagen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf eigene Aussagen des FTX-Gründers: “Ich bin bereit, am 13. auszusagen”, twitterte er.

Der Tweet folgt auf Aussagen von Maxine Waters vom gestrigen 8. Dezember, in denen die Vorsitzende des House Financial Services Committees (Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses) gegenüber Reuters erklärt hatte, dass sie bereit sei, Bankman-Fried zur Not via Subpoena vorzuladen, wenn er sich nicht bereit erklären würde, in der kommenden Woche vor dem Ausschuss zu erscheinen.

Noch ist nicht klar, ob SBF persönlich oder per Videoübertragung an der Anhörung teilnehmen wird.