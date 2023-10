Die US-Regierung sitzt auf mindestens 210.000 Bitcoin. Es könnte sein, dass sie noch in diesem Jahr einen Teil der Bestände verkauft. Was bedeutet das für den Bitcoin-Kurs?

Trotz ihrer kritischen Haltung gegenüber Bitcoin hat die US-amerikanische Regierung eine prall gefüllte Wallet. Zu Redaktionsschluss beträgt der Bitcoin-Bestand der Vereinigten Staaten umgerechnet über 5,1 Milliarden US-Dollar (210.000 BTC). Die Coins stammen aus verschiedenen Kriminalfällen, bei denen die USA beziehungsweise ihre Geheimdienste Kryptowährungen beschlagnahmt und verwahrt haben. In regelmäßigen Abständen stößt die US-Regierung einen Teil dieser Coins ab und tauscht sie gegen US-Dollar. Nach aktuellen Informationen könnten in diesem Jahr noch weitere Verkäufe anstehen. Was bedeutet das für den Bitcoin-Kurs?

