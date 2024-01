Das Ethereum-Netzwerk expandiert in den letzten Wochen massiv. Der Layer-2-Sektor blüht auf und lässt viele Blockchains im Regen stehen.

Seit Anfang 2023 sind die Krypto-Kurse kontinuierlich gestiegen. Neben Bitcoin und Co. sind auch viele Altcoins explodiert. Viele davon sind Teil des Layer-2-Netzwerks von Ethereum. Dieses wachsende Gesamtnetzwerk erzeugt den größten Gesamtwert aller heutigen Blockchains. Ethereums Layer-2-Netzwerke allein zählten einen Total Value Locked (TVL) von mehr als 19 Milliarden US-Dollar und erreichten damit im Dezember ein (weiteres) Allzeithoch. Das ist – nach allen Schlagzeilen um aufstrebende Layer-1-Blockchains – fast das Vierfache des gesamten Solana-Netzwerks. Arbitrum, Ethereums größte Layer-2-Chain, ist fast doppelt so groß.

Vergleicht man die (vollständig verwässerte) Gesamtmarktkapitalisierung beider Protokolle (14 Milliarden US-Dollar bei Arbitrum gegen 60 Milliarden US-Dollar bei Solana), zeigt sich eine Diskrepanz in der fundamentalen Bewertung. Zudem erinnert der Vergleich daran, dass Ethereum in puncto DeFi immer noch in einer Liga für sich spielt.

Total-Value-Locked aller Layer-2-Netzwerke. Quelle: L2Beat



Allzeithoch bei der Stablecoin-Marktkapitalisierung

Die Stablecoin-Marktkapitalisierung einer Blockchain ist ein Zeichen für Liquidität. Auch wenn sie noch weit entfernt von den Maßstäben auf der Mainchain ist: Im Layer-2-Sektor erreichte die Stablecoin-Marktkapitalisierung im Jahr 2023 mehrmals ein Allzeithoch, zuletzt im Dezember. Insgesamt kommen die vier größten Blockchains – Arbitrum, Optimism, Base und zkSync – auf knapp drei Milliarden US-Dollar in Stablecoins, die auf den jeweiligen Netzwerken gebunden sind. Am dominantesten: Arbitrum, die beliebteste L2 Ethereums in Sachen DeFi.

Stablecoin Marktkapitalisierung auf den größten Layer-2-Netzwerken. Quelle: growthepie.xyz



Was man über den Layer-2-Sektor bei Ethereum wissen sollte und wie es um die Kryptowährung generell steht, erfahrt ihr im neuen BTC-ECHO Ethereum Report.