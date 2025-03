In diesem Artikel erfährst du: Aus welchen Gründen XRP in Schieflage kommen könnte

Warum Ripples Geschäftsmodell ein Problem hat

Weshalb die Erwartungen an eine Krypto-Reserve enttäuscht werden könnten

Noch vor wenigen Monaten schien Ripple vom jahrelangen Rechtsstreit mit der SEC ausgezehrt – und dass XRP auch nur noch mal in die Nähe seines Allzeithochs kommt, undenkbar. Doch das war, bevor Trump erneut ins Weiße Haus zog. Seitdem haben sich die Karten für die Krypto-Branche neu gemischt. Reihenweise ließ die SEC ihre Klagen fallen, vergangene Woche dann auch die gegen Ripple. Bereits im Vorfeld zog der XRP-Kurs kräftig an. 290 Prozent hat die Kryptowährung nun im Vergleich zum Vorjahr an Wert zugelegt, mehr als jeder andere Top 10 Coin. Und die Zeichen scheinen weiter günstig zu stehen, könnte XRP schließlich Teil einer künftigen Krypto-Reserve in den USA werden. Warum die momentane Kursrally dennoch auf wackeligen Beinen steht.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.