Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat kürzlich eine sofortige Sperrung der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veranlasst. Seit Samstagnacht ist die Webseite der Plattform nicht mehr aufrufbar, so der Spiegel.

Zuvor hatte Richter Alexandre de Moraes den Kurznachrichtendienst dazu aufgefordert, Konten bestimmter Nutzer zu sperren. Angeblich verbreiten sie Lügen und irreführende Informationen. X-Chef Elon Musk verweigerte das, mit Verweis auf die Meinungsfreiheit.

Auswirkungen hat das nun veranlasste Verbot – Moraes wies brasilianische Telekommunikationsanbieter an, X umgehend zu sperren – auch auf Privatpersonen. Wer beispielsweise mittels VPN versucht, die Plattform zu nutzen, handelt sich ein Bußgeld von 50.000 Real (circa 8.000 Euro) pro Tag ein.

X-Zensur in Brasilien: Charles Hoskinson reagiert

Ebenfalls betroffen: Krypto-Projekte. Laut dem selbsternannten “Cardano-Botschafter” Mauro Andreoli schränken die “Beschränkungen der freien Meinungsäußerung” die Kommunikation ein.

Hi Charles,



Please extend our greetings to our friends in Brazil, who are hosting the workshop in São Paulo. Unfortunately, they cannot share it due to restrictions on free expression following the ban on X in the country. ♥️🇧🇷😢 https://t.co/4VYticloJ7 — Mauro Andreoli || Cardano Ambassador (@MauroAndreoliA) August 31, 2024

Cardano-Gründer Charles Hoskinson reagiert auf die Nachricht und erklärt: “Das sind die Konsequenzen der Zensur, die zeigen, warum Dezentralisierung wichtig ist. Auch wenn Brasilien unsere Brüder und Schwestern von X zum Schweigen gebracht hat, so wird ihre Arbeit dennoch Bestand haben und für uns alle von Bedeutung sein.” Der Bitcoin-Kritiker wolle nun “viele Brasilianer rekrutieren, die beim Aufbau eines dezentralen sozialen Netzwerks helfen”.

The consequences of censorship and why decentralization matters. While Brazil has silenced our brothers and sisters on X, their work will still stand and matter to us all. We will see their delegates at the convention, and I can not wait to recruit many Brazilians to help us… https://t.co/MkHb5NMOwd — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 31, 2024

Während viele X-Nutzer Hoskinson zustimmen, handelt er sich aber auch Kritik ein. In einer Debatte um Meinungsfreiheit und Hassrede befindet der Cardano-Gründer: “Meiner Meinung nach gibt es da keinen Unterschied. Hassrede ist ein Begriff, der erfunden wurde, um die Zensur von Meinung zu rechtfertigen.”

Meinungsfreiheit bewahren? Telegram-Gründer Pavel Durov angeklagt

Erst letzte Woche sorgte die Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov für einen Aufruhr, vor allem in der liberalen Krypto-Szene. Durov wurde wegen “Mittäterschaft bei der Verbreitung von sexuellen Bildern von Kindern und anderen Straftaten wie Drogenhandel über die Messaging-App Telegram” angeklagt. Der 39-jährige Russe sieht sich allerdings als Freiheitskämpfer, der das Recht auf Meinungsfreiheit auf Telegram erhalten wolle.

Doch wie so häufig zieht dieser Grad an Freiheit auch bösartige Akteure an. “Dass Telegram aber nicht nur von Oppositionellen in Diktaturen verwendet wird, ist allgemein bekannt. Kriminellen Organisationen wird in vielen Bereichen freie Bahn gelassen. Hass, Terrorismus, Kinderpornografie etc. wird nicht unterbunden”, erklärt Dr. Wulf, Rechtsanwalt und Partner der Wirtschaftskanzlei Heuking. Einen “Angriff auf die Meinungsfreiheit durch die Bekämpfung” sehe er daher nicht.

Der Kurs der Telegram-Kryptowährung Toncoin war in Reaktion auf die Verhaftung – mittlerweile ist Durov wieder auf freiem Fuß – abgerutscht. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert TON bei 5,22 US-Dollar, mit einem Wochenverlust von acht Prozent. Mehr zu den potenziellen Auswirkungen der Anklage lest ihr hier: So wirkt der Schlag gegen Telegram auf TON und den Krypto-Sektor

Nostr: Dezentrales Social-Media ohne Zensur?

In Reaktion auf das brasilianische X-Verbot sowie auf die Verhaftung des Telegram-Gründers, teilten viele Bitcoiner ihr Nostr-Konto. Die Social-Media-Plattform ist vor allem in der Bitcoin-Szene beliebt, wegen ihrer Dezentralität und Zensurresistenz.

Die Abkürzung Nostr steht für “Notes and Other Stuff Transmitted by Relays” – also Notizen und anderes Dinge, die von Relays übertragen werden. Es handelt sich dabei um ein Protokoll, mit dessen Hilfe Daten übertragen werden können. Wie du auf Nostr starten kannst, liest du in diesem Beitrag.