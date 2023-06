Der Geist ist aus der Flasche. Der Bitcoin-Trust-Antrag, den der Vermögensverwalter BlackRock Ende vergangener Woche gestellt hat, ruft Mitbewerber auf den Plan. Einer dieser Mitbewerber ist WisdomTree. Nach SEC-Dokumenten hat der Assetmanager am gestrigen Dienstag (20. Juni) einen Antrag zur Genehmigung eines Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) bei der SEC gestellt. Neben Wisdomtree meldete zudem Inveso in den letzten Stunden ebenfalls die erneuerte Beantragung eines Bitcoin Spot-ETFs.

“Das Anlageziel des Trusts ist eine Partizipation am Bitcoin-Kurs”, heißt es in dem Antrag. Es handelt sich bei dem Indexfonds, der unter dem Tickersymbol “BTCW” an der Cboe BZX Exchange gelistet werden soll, also um einen sogenannten Spot ETF.

Anders als beispielsweise Futures-basierte Indexfonds bilden Spot ETFs den aktuellen Bitcoin-Kurs ab. Sie bieten daher eine direkte Möglichkeit, am Bitcoin-Kurs zu partizipieren, ohne selbst BTC zu halten.

Bitcoin ETF: Aller guten Dinge sind drei?

Der BTC Trust ist derweil nicht der erste ETF-Antrag aus dem Hause WisdomTree. Bereits zweimal hat die SEC entsprechende Anfragen abgeschmettert.

Ob aller guten Dinge drei sind, bleibt zunächst abzuwarten, schließlich wäre BTCW der erste Bitcoin Spot ETF überhaupt, den die US-Börsenaufsicht genehmigt. Und die ist nicht gerade für einen Krypto-freundlichen Kurs bekannt.

Doch die Vermögensverwalter könnten Oberwasser gewinnen. Schließlich hat sich mit BlackRock ein echtes Schwergewicht unter die ETF-Antragsteller gemischt. Eine Ablehnung des BlackRock iShares Bitcoin Trust scheint angesichts des überzeugenden Track-Records von 575 zu 1 genehmigten ETFs sehr unwahrscheinlich. Es dürfte also kein Zufall sein, dass WisdomTree ausgerechnet jetzt mit einem eigenen BTC ETF an den Start gehen will.

An die Zulassung eines BTC Spot ETFs knüpfen sich bullishe Kursprognosen. Immerhin öffnen regulierte Finanzprodukte wie Indexfonds den Kryptomarkt für institutionelle Anleger, die Investments auf klassischen Exchanges scheuen.

Im Zuge neuer Indexfonds-Anträge notiert die Krypto-Leitwährung Bitcoin gut neun Prozent im Plus.