Im Zuge geopolitischer Verwerfungen korrigiert neben dem Gold- auch der Bitcoin-Markt. Der Abverkauf nimmt historische Ausmaße an.

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Bitcoin-Abverkauf historische Dimensionen erreicht

Welche makroökonomischen Faktoren und Notenbank-Entscheidungen den Druck auf Bitcoin weiter erhöhen

Welche Katalysatoren für eine Trendwende entscheidend sind und wie sich Anleger strategisch positionieren können

Nach dem jüngsten Abverkauf auf zeitweise unter 75.000 US-Dollar kann kein Zweifel mehr bestehen: Der Krypto-Markt ist in der Krise. Hintergrund sind makroökonomische Verwerfungen und immer restriktivere Signale aus Japan. So geht es jetzt weiter.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.