Bitcoin aktuell 

Willkommen im Bitcoin-Bärenmarkt

Im Zuge geopolitischer Verwerfungen korrigiert neben dem Gold- auch der Bitcoin-Markt. Der Abverkauf nimmt historische Ausmaße an.

David Scheider
Bitcoin-Kurs76,741.00 $-2.09 %
Eine Bitcoin-Münze auf rotem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Tiefrote Zahlen am Kryptomarkt machen Anlegerinnen und Anleger nervös

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Bitcoin-Abverkauf historische Dimensionen erreicht
  • Welche makroökonomischen Faktoren und Notenbank-Entscheidungen den Druck auf Bitcoin weiter erhöhen
  • Welche Katalysatoren für eine Trendwende entscheidend sind und wie sich Anleger strategisch positionieren können

Nach dem jüngsten Abverkauf auf zeitweise unter 75.000 US-Dollar kann kein Zweifel mehr bestehen: Der Krypto-Markt ist in der Krise. Hintergrund sind makroökonomische Verwerfungen und immer restriktivere Signale aus Japan. So geht es jetzt weiter.

