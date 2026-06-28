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Technologieboom auf dem Prüfstand 

Wie gefährlich ist die KI-Euphorie für Bitcoin?

Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz treibt Technologieaktien auf neue Höchststände. Doch erinnert die Entwicklung tatsächlich an die Dotcom-Blase der Jahrtausendwende? Während einige Anleger bereits vor einer Übertreibung warnen, verweisen andere auf die enormen Gewinne und die reale Nachfrage hinter dem KI-Boom. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Folgen eine mögliche Korrektur für Bitcoin und den Kryptomarkt haben könnte.

Louis Blümlein
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Mehrere KI-Anwendungen auf einem Smartphone.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Was droht Bitcoin?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum immer mehr Anleger Parallelen zur Dotcom-Blase ziehen
  • Weshalb die Ausgangslage heute deutlich anders ist als im Jahr 2000
  • Welche Folgen ein Ende der KI-Euphorie für Bitcoin haben könnte
  • Wie Experten die Risiken und Chancen für den Kryptomarkt einschätzen

Die KI-Euphorie kennt derzeit kaum Grenzen. Technologiekonzerne investieren Hunderte Milliarden US-Dollar in Rechenzentren und nahezu jede große Unternehmensstrategie dreht sich um Künstliche Intelligenz. Für Anleger stellt sich daher zunehmend die Frage, ob die Erwartungen inzwischen zu hoch geworden sind. Ein Blick in die Vergangenheit sorgt dabei für Verunsicherung. Denn viele erinnern sich an eine Zeit, in der eine andere Technologie die Finanzmärkte in ihren Bann zog: das Internet. Doch wie berechtigt ist der Vergleich zur Dotcom-Blase wirklich und welche Folgen hätte ein mögliches Ende der KI-Euphorie für den Krypto-Markt?

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