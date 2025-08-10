App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.04 T $
Bitcoin-Kurs118,798.00 $-2.35%
Ethereum-Kurs4,304.08 $0.63%
XRP-Kurs3.14 $-5.05%
Cardano-Kurs0.777957 $-4.68%
Solana-Kurs175.66 $-4.33%
Dogecoin-Kurs0.223566 $-5.05%
BNB-Kurs805.98 $-1.01%
Polkadot-Kurs3.89 $-4.24%
IOTA-Kurs0.199311 $-5.88%
Official Trump-Kurs8.80 $-4.59%
TRON-Kurs0.347084 $1.91%
Stellar-Kurs0.434678 $-4.78%

Rahim Taghizadegan im Interview Weshalb Bitcoin heute in jedes Portfolio gehört

Viele Wirtschaftsexperten ignorierten Bitcoin jahrelang – nicht so Rahim Taghizadegan. Wie die Erfindung von Satoshi jetzt das Finanzestablishment erobert und was eine Hyperbitcoinisierung langfristig wirklich bedeuten würde.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs118,798.00 $-2.35 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann im Anzug steht selbstbewusst vor einem grafischen Hintergrund, der ein großes Bitcoin-Symbol zeigt. Es ist Rahim Taghizadegan.

Beitragsbild: BTCPrague25 I PR

 | Für Rahim Taghizadegan ist die Hyperbitcoinisierung keine bloße Utopie

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum es heute so riskant ist, nicht in Bitcoin investiert zu sein
  • Was den einzigartigen Erfolg von Strategy und Michael Saylor ausmacht
  • Weshalb Mainstream-Ökonomen die Kryptowährung missverstanden – und von wem Satoshi Nakamoto wirklich lernte
  • Welche entscheidende Rolle Bitcoin in den kommenden Jahrzehnten spielen könnte

Noch vor wenigen Jahren galt Bitcoin als ein Hobby von Cypherpunks, Libertären und sonstigen Verrückten. Doch spätestens seit dem Januar 2024 hat sich dieses Bild radikal geändert. Ob durch den enormen Erfolg der Bitcoin-ETFs, die strategische Reserve à la Trump oder die regelmäßigen BTC-Milliardenkäufe von Michael Saylor – heute erobert die Kryptowährung den Mainstream. Einer, der die Erfindung von Satoshi Nakamoto schon seit der Frühphase begleitet, ist Rahim Taghizadegan. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Ökonom und Publizist, warum hinter dem Bitcoin-Standard mehr steckt als eine bloße Träumerei. Außerdem: Welche Rolle die Österreichische Schule bei der Entstehung von Bitcoin spielte und weshalb 2025 wirklich jeder BTC im eigenen Portfolio haben sollte.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme einer physischen Bitcoin-Münze mit dem Bitcoin-Symbol und kreislaufähnlichen Details, die die Kryptowährung auch auf einem Bärenmarkt repräsentieren.
Korrektur am Krypto-Markt rückt näherNach dem Bullenmarkt kommt der Bärenmarkt: So bereitet man sich vor
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: Dieses Krypto-Portfolio empfiehlt die KI für Anleger
Ein Stapel Ethereum-Münzen wird vor einem digitalen Bildschirm angezeigt, der die schwankenden Finanzkurven des Ethereum-Echtzeitmarktes darstellt.
Zuflüsse, Upgrades und bullishe ChartmusterEthereum auf Rekordkurs – legt die Ether-Rallye jetzt erst richtig los?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitcoin Cash
589.76 $
2.48%
TRON
0.347084 $
1.91%
Liquid Staked ETH
4,671.77 $
1.73%
Lido DAO
1.50 $
1.28%
Kelp DAO Restaked ETH
4,522.29 $
0.86%
Binance-Peg WETH
4,307.14 $
0.84%
Wrapped stETH
5,205.04 $
0.78%
Renzo Restaked ETH
4,542.85 $
0.78%
Lido Staked Ether
4,300.10 $
0.74%
StakeWise Staked ETH
4,530.02 $
0.71%
Story
5.71 $
-15.16%
Bonk
0.000024 $
-11.71%
Pudgy Penguins
0.035324 $
-11.61%
Worldcoin
0.985185 $
-8.24%
Algorand
0.254421 $
-7.88%
Stacks
0.715863 $
-7.75%
SPX6900
1.74 $
-7.21%
Monero
257.62 $
-6.87%
Celestia
1.72 $
-6.82%
Pepe
0.000011 $
-6.80%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren