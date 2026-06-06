Im Krypto-Jahr 2025 war Zcash der gefeiert Top-Performer, jetzt kollabiert der ZEC-Kurs. Warum eine Treasury-Firma vor FUD warnt und weiterhin kaufen will.

“Bitte hört auf mit der Panikmache”: Zcash bricht um 50 Prozent ein

“Bitte hört auf mit der Panikmache”: Zcash bricht um 50 Prozent ein

Noch im November des vergangenen Jahres stand der ZCash bei 700 US-Dollar, nun crashte der gefeierte Privacy Coin binnen weniger Tage zeitweise unter die 300 US-Dollarmarke. Hintergrund ist die öffentliche Bekanntgabe eines kritischen Fehlers, der kürzlich behoben werden musste. Viele ZEC-Investoren reagierten darauf mit starker Verunsicherung, auch Krypto-Milliardär Arthur Hayes hat seine Coins plötzlich auf den Markt geworfen. Inzwischen erholte sich der ZEC-Kurs zumindest leicht und steht im Moment des Schreibens bei 375 US-Dollar.

Knapp 50 Prozent Verlust bei Zcash binnen weniger Tage I Quelle: BTC-ECHO

Nach Angaben der Entwickler hätte die Sicherheitslücke zwar theoretisch für eine Erstellung unbemerkter Falschbestände genutzt werden können, aber es lässt sich bislang nicht nachweisen, ob der Fehler tatsächlich jemals ausgenutzt wurde. “Die Erzählung vom Schutz der Privatsphäre vor KI, Regierungen und Big Tech verlangt Perfektion, nicht bloß Wahrscheinlichkeiten”, erklärte der BitMEX-Mitgründer seinen Ausstieg.

Treasury-Firma Cypherpunk Technologies hält eisern am Zcash-Plan fest

Trotz des Kursdesasters will die Zcash-Treasury-Firma Cypherpunk Technologies nicht von ihrer ZEC-Strategie abrücken. Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen hält derzeit 314.185 ZEC und damit rund 1,88 Prozent des umlaufenden Angebots. Langfristig peilt Cypherpunk sogar fünf Prozent des auf 21 Millionen Coins begrenzten Gesamtangebots an. “Bitte hört mit dem FUD auf”, schrieb die Treasury-Firma jüngst in einem X-Post, aber die Aktie brach am gestrigen Freitag dennoch um etwa 40 Prozent ein.

Cypherpunk-Investmentchef Will McEvoy verteidigte die Strategie trotz des heftigen Abverkaufs, denn man sei “fest dem Ziel verpflichtet, fünf Prozent des Netzwerks zu akkumulieren”. Zcash habe gerade eine echte “institutionelle Sicherheitskultur” bewiesen, die im KI-Zeitalter bestehen könne. Auch Milliardär Cameron Winklevoss zeigte sich unbeeindruckt: “Verschlüsseltes Geld mit beweisbarer Korrektheit ist nicht aufzuhalten.”