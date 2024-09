Weltkindertag So lernen Kinder über Bitcoin

Der Versuch, einem Kind (und manch Erwachsenen) Bitcoin zu erklären, könnte so aussehen: Bitcoin ist wie Geld, das nur auf Computern existiert. Anstatt Papiergeld oder Münzen zu benutzen, senden und empfangen Menschen Bitcoin im Internet. Es wird in einer speziellen Geldbörse gespeichert, wie in einem virtuellen Sparschwein. Alles, was du damit machst, wird in einem großen, sicheren Buch namens Blockchain aufgeschrieben, damit niemand schummeln kann.

Es gibt allerdings effektivere Lernmethoden. Heranwachsende, so die Forschung, lernen ohnehin besser audiovisuell. Wer seinem Kind Bitcoin erklären will, kann beispielsweise auf folgende Bildungsangebote zurückgreifen.

Kinderserie: Satoshi erklärt Bitcoin

Wenige Minuten lang und vollgestopft mit zahlreichen Informationen: Die Videos der Tuttle Twins reichen von Meinungsfreiheit bis Wirtschaftsformen. Mittlerweile gibt es auch ein YouTube-Video über die Krypto-Leitwährung.

Zwar ist das auf Englisch. Wissbegierige Kinder lassen sich davon aber auch nicht abhalten. Auf X reagierte die Szene bei Erscheinung euphorisch und merkte zynisch an: Die Show der Tuttle-Zwillinge erklärt in zwei Minuten mehr über Geld als das gesamte Schulsystem in zehn Jahren.

Bitcoin-Comics: Lina Seiche klärt (Kinder) auf

Früher weit verbreitet, heute sieht man sie kaum noch: Comic-Hefte. Neben Spider-Man, Captain America oder Dagobert Duck gibt es auch Comics über Bitcoin. Lina Seiche ist nicht nur die “Mutter der kleinen Hodler”, sondern eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Space. Mit ihren Bitcoin-Cartoons erreicht sie täglich mehrere Tausend Menschen.

Auch für Kinder dürften die Comics einprägsam sein. Mehr noch: In ihrem Online-Shop verkauft Seiche eine Printversion der Comics und Kuscheltiere mit Bitcoin-Logo.

Bitcoin an deutscher Schule

Abseits von Comics und YouTube-Videos gibt es auch echte Bildungsangebote. Bislang zwar nicht vonseiten des Lehrplans. In einer Montessorischule in Arzberg erklärt Jens Wegmann seinen Schülern Bitcoin.

Bereits jetzt trägt seine Arbeit Früchte: in den Abschlussprüfungen. “Das Thema drehte sich um Sparen und den digitalen Zahlungsverkehr. Meine Schüler haben die Aufgaben beantwortet und erwähnten in ihren Präsentationen auch Bitcoin. Beide bekamen die Note 1”, erklärt der studierte Sport- und Religionslehrer. Über die Nachteile – beispielsweise Kursschwankungen – habe man nach den Prüfungen gesprochen.

Der 31-jährige Schulleiter will sein Bitcoin-Montessori-Konzept in Zukunft auf andere Schulen übertragen: “Ich bin der Meinung, dass Dezentralisierung und kleinere Strukturen viele Vorteile bieten. Es wäre schön, weitere Schulen aufzubauen und uns untereinander zu vernetzen und zu unterstützen”, erklärt Wegmann gegenüber BTC-ECHO.