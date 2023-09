Es ist der neunte Juli 2023. Auf einer der wichtigsten Bitcoin-Konferenzen des Jahres in Prag verlässt Michael Saylor nach einem Vortrag über die Zukunft von Bitcoin die Bühne. Abgelöst wird Saylor von einem zwölfjährigen Mädchen abgelöst: Samantha de Waal ist Bitcoin-Maximalistin. Sie und ihre Familie haben ihren Zahlungsverkehr so weit es geht auf die Kryptowährung umgestellt. “I use Bitcoin, because fuck banks”, eine klare Kampfansage an die klassische Finanzwelt. Sie ist die mit Abstand jüngste Speakerin auf der BTC-Prague und spricht stellvertretend für eine Generation, die eine Welt ohne Bitcoin nie erlebt hat. Doch wieso setzen sich Kinder und Jugendliche eigentlich mit dem Thema auseinander und wie werden sie an das Thema herangeführt? BTC-ECHO hat sich mit Samantha unterhalten.

