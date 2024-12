In Q1 des nächsten Jahres stehen in den USA die Steuerzahlungen an. Wer Schulden beim Finanzamt begleichen muss, könnte Bitcoin verkaufen.

Bei allen positiven Vorzeichen für Bitcoin darf man die Risiken nicht außer Acht lassen. Denn: Betrachtet man Bitcoins Zyklik dürfte 2025 das Jahr des Cycle-Tops werden. Das heißt: Wer nicht rechtzeitig aussteigt, hat nur Buchgewinne – und von denen kann man sich nichts kaufen.

Wo genau das Top liegt, ist nicht seriös zu prognostizieren. Es lohnt sich aber, Indikatoren wie den MVRV Z-Score im Auge zu behalten. Erreicht dieser Wert den orange eingefärbten Bereich, kann man von einer deutlichen Überbewertung ausgehen.

Mehr noch: Im ersten Quartal des kommenden Jahres stehen in den USA die Steuerzahlungen an. Die Tax Season endet 2025 Mitte April. Bis dahin könnte es an den Kapitalmärkten durchaus zu Abverkäufen kommen, weil Anleger Liquidität benötigen, um ihre Steuerschuld zu tilgen. Auch am Bitcoin-Markt könnte es zu Korrekturen kommen.

Wird Trump zum Sell-the-News-Event?

Ist der Wahlkampf lang, verspricht man so einiges – insbesondere, wenn Wahlkampfgelder fließen wie Honig im Schlaraffenland. Ein echtes Risiko wäre ein Rückzieher von Trump oder ein Scheitern der Reformbestrebungen an der Washingtoner Realpolitik.

Schließlich preist der Kryptosektor die Wahlversprechen des gewählten Präsidenten großzügig ein. Kommt dann das realpolitische Erwachen, wird die Korrektur nicht ausbleiben. Dieses Risiko ist angesichts der republikanischen Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus sowie dem starken Krypto-Narrativ in der Administration aber eher als gering einzuschätzen – wenngleich Trump viele seiner Versprechen beim letzten Mal im Weißen Haus nicht eingehalten hat.

