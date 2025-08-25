App herunterladen
Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Neuste Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt, aktuelle PCE-Kerninflationsdaten aus den USA sowie Quartalszahlen des Chipgiganten Nvidia könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs111,728.00 $-2.64 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Wieso die neusten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt die Kurse von Bitcoin und den Altcoins beeinflussen könnten
  • Warum die neusten PCE-Kerninflationsdaten einen Einfluss auf die kommenden US-Notenbanksitzungen haben dürften

Bitcoin (BTC) beschließt die Handelswoche mit einem Kursabschlag von drei Prozent bei 113.488 US-Dollar. Hingegen beendet die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) nach einem zwischenzeitlichen Allzeithoch die Woche mit einem Kurszuwachs von sechs Prozent. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

