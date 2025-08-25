In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Wieso die neusten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt die Kurse von Bitcoin und den Altcoins beeinflussen könnten
- Warum die neusten PCE-Kerninflationsdaten einen Einfluss auf die kommenden US-Notenbanksitzungen haben dürften
Bitcoin (BTC) beschließt die Handelswoche mit einem Kursabschlag von drei Prozent bei 113.488 US-Dollar. Hingegen beendet die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) nach einem zwischenzeitlichen Allzeithoch die Woche mit einem Kurszuwachs von sechs Prozent. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden