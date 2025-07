In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wieso gute Quartalszahlen der US-Technologierisen Alphabet und Tesla dem Krypto-Sektor weiter Auftrieb geben könnten

Worauf Anleger bei der neusten Leitzinsentscheidung in Europa achten sollten

Weshalb Investoren auf die Absatzzahlen am US-Immobilienmarkt schauen werden

Bitcoin (BTC) kann sich in den letzten sieben Handelstagen auf hohem Niveau stabilisieren und handelt kurz vor Wochenschluss mit 118.100 US-Dollar nahezu unverändert. Die Krypto-Leitwährung bewegt sich ähnlich wie die US-Aktienindizes S&P500 und Nasdaq100 in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch. Der Altcoin-Sektor profitiert von der Seitwärtsbewegung bei Bitcoin und kann der Krypto-Leitwährung deutlich Marktanteile abnehmen. Allen voran Ethereum (ETH) mit 25 Prozent Kursaufschlag und Ripple (XRP) mit 22 Prozent Kurszuwachs legen signifikant im Wert zu und handeln im Bereich ihrer Jahreshöchststände. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

