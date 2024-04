An das Bitcoin Halving sind exorbitante Kurserwartungen geknüpft. Doch wie realistisch sind die?

Was passiert mit dem Bitcoin-Kurs nach dem Halving?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso Bitcoin nach dem Halving fallen könnte

Wie hoch Bitcoin ein Jahr nach dem Halving stehen könnte

Ob das Halving bereits eingepreist ist

Das Bitcoin Halving steht vor der Tür. Bereits in der kommenden Woche, aller Voraussicht nach am 20. April, halbiert sich die Block Subsidy zum vierten Mal.

Da der damit verbundene Angebotsschock in der Vergangenheit eine Initialzündung für exorbitante Kursbewegungen nach Norden darstellte, binden sich auch in diesem Zyklus gewisse Erwartungen an die Angebotsverknappung.

Mit welchen Effekten Anlegerinnen und Anleger wirklich rechnen können und wieso das Halving noch nicht eingepreist ist.

Wieso die Bitcoin-Kurse vom Mining abhängen