Buy and Hold

Unter Millenials und Gen-Z-Angehörigen gilt das Sparbuch als ein angestaubtes Relikt des vergangenen Jahrhunderts. Das mag Boomer wie Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Kopf stoßen, aber sollte nicht vorschnell auf Feierwut, Konsumsucht oder sonstige Symptome einer jugendlichen Verantwortungslosigkeit zurückgeführt werden. Tatsächlich werden wir Menschen alle in unseren Handlungen von ökonomischen Anreizstrukturen beeinflusst. Und warum sollte man langfristig in einer Fiatwährung wie dem Euro sparen, die Jahr für Jahr an Kaufkraft verliert?

In diesem Artikel werden folgende Fragen beantwortet:

Warum Sparen dank Bitcoin sein großes Comeback erleben könnte

Wer zu den größten Profiteuren des Bitcoin-Sparens gehört und was sie dazu bringt

Und: Welche Vorteile bringt das Bitcoin-Sparen überhaupt mit sich bringt

Warum Sparen in Euro finanziell unklug ist