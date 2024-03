In diesem Artikel erfährst du: Was "Kimchi Premium" bedeutet

Warum der Bitcoin-Kurs in Südkorea oftmals höher steht

Wie sich dieser Effekt als Indikator für die Markstimmung nutzen lässt

In Südkorea klingeln die Wecker einige Stunden eher. An der Zeitverschiebung liegt es aber nicht, dass die Kurse an den Börsen manchmal verrückt zu spielen scheinen. Der Unterschied zwischen dem, was ein Bitcoin dort kostet und was man hier dafür bezahlt, ist üblicherweise so groß wie nirgendwo sonst. Das hängt mit strengen Kapitalmarktvorschriften in dem Land zusammen. Durch die kommt es zu teils gravierenden Kursunterschieden, auch bekannt als “Kimchi-Premium”. Ein Grund, warum die koreanische Krypto-Börse Upbit zu einer der weltweit größten geworden ist und als eine Art Durchlauferhitzer gerade für Altcoins dient.

Krypto-Knotenpunkt Korea